  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

نجات صیاد جاسکی پس از یک هفته سرگردانی در دریا توسط صیادان محلی

نجات صیاد جاسکی پس از یک هفته سرگردانی در دریا توسط صیادان محلی

بندرعباس-محمد رسولی صیاد جوان ۲۰ ساله اهل جاسک که بیش از یک هفته سرگردانی، توسط صیادان محلی نجات یافت و سالم به آغوش خانواده بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسولی صیاد جوان ۲۰ ساله اهل محله یکبنی جاسک که بیش از یک هفته در آب‌های دریای عمان مفقود شده بود، توسط صیادان محلی نجات یافت و سالم به آغوش خانواده بازگشت.

بر اساس این گزارش، رسولی که با قایق صیادی خود به دریا زده بود، به دلیل خرابی گیربکس موتور قایق در میانه آب‌ها سرگردان شد و همین موضوع موجب نگرانی شدید خانواده و جامعه صیادی منطقه گردید. خبر مفقود شدن وی طی روزهای گذشته بازتاب گسترده‌ای در میان مردم و رسانه‌ها داشت.

در نهایت، تلاش و همیاری صیادان محلی سبب شد این جوان جسور و پرتلاش پس از روزهای سخت و ناامیدی، در شرایطی که امید به بازگشت کمرنگ شده بود، توسط یک لنج صیادی کرگانی پیدا شود و در حال انتقال به ساحل می‌باشد.

صیادان محلی با ابراز خوشحالی از زنده‌یابی این جوان، نجات او را نتیجه همبستگی و روحیه ایثارگری جامعه صیادی دانستند.

کد خبر 6588783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خداروشکر

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها