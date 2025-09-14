نجات صیاد جاسکی پس از یک هفته سرگردانی در دریا توسط صیادان محلی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسولی صیاد جوان ۲۰ ساله اهل محله یکبنی جاسک که بیش از یک هفته در آبهای دریای عمان مفقود شده بود، توسط صیادان محلی نجات یافت و سالم به آغوش خانواده بازگشت.
بر اساس این گزارش، رسولی که با قایق صیادی خود به دریا زده بود، به دلیل خرابی گیربکس موتور قایق در میانه آبها سرگردان شد و همین موضوع موجب نگرانی شدید خانواده و جامعه صیادی منطقه گردید. خبر مفقود شدن وی طی روزهای گذشته بازتاب گستردهای در میان مردم و رسانهها داشت.
در نهایت، تلاش و همیاری صیادان محلی سبب شد این جوان جسور و پرتلاش پس از روزهای سخت و ناامیدی، در شرایطی که امید به بازگشت کمرنگ شده بود، توسط یک لنج صیادی کرگانی پیدا شود و در حال انتقال به ساحل میباشد.
صیادان محلی با ابراز خوشحالی از زندهیابی این جوان، نجات او را نتیجه همبستگی و روحیه ایثارگری جامعه صیادی دانستند.
