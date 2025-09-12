به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اصلانی در این زمینه افزود: مأموران یگان حفاظت این اداره در حین گشتزنی و پایش زیستگاههای آبی شهرستان، با شش صیاد متخلف مواجه شده و آنان را دستگیر کردند.
وی افزود: در بازرسی از متخلفان، ۲۱۰ قطعه سیاهماهی، یک رشته تور ۳۰۰ متری ماهیگیری، چهار رشته تور سالیک و دو جفت چکمه مخصوص صید کشف و ضبط شد.
اصلانی با تأکید بر خطرات ناشی از صید بیرویه خاطرنشان کرد: استفاده از ادوات غیرمجاز علاوه بر آسیب به گونههای بومی، میتواند تعادل اکولوژیکی منابع آبی را بر هم زده و اکوسیستمهای آبی منطقه را با تهدید جدی مواجه کند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهیندژ اعلام کرد: پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده است.
نظر شما