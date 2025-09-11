انهدام ۱۷ پهپاد اوکراینی بر فراز ۵ منطقه توسط روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه با صدور بیانیهای از سرنگونی پهپادهای اوکراینی بر فراز مناطق مختلفی خبر داد.
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانههای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۷ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز ۵ منطقه رهگیری و منهدم کردند.
وزارت دفاع روسیه گزارش داد: طی شب گذشته سامانههای پدافند هوایی روسیه ۱۷ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطقی از جمله بریانسک، کورسک، ورونژ، لیپتسک و تامبوف رهگیری و منهدم کردند.
در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که مسکو مقابله با اهداف متخاصم بر فراز آسمان این کشور را در صدر برنامههای خود قرار داده است.
