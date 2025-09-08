به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبیسی نیوز، وزارت انرژی اوکراین از حمله روسیه به یک نیروگاه حرارتی در منطقه کییف خبر داد؛ این حمله در حالی انجام شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پی حمله دیروز روسیه به ساختمان هیئت وزیران اوکراین در پایتخت این کشور، نسبت به شرایط جاری در اوکراین و تداوم حملات مسکو ابراز نارضایتی کرد.
نیروی هوایی اوکراین گفته که روسیه از دیشب تا بامداد امروز با ۱۴۲ پهپاد به اوکراین حمله و پدافند هوایی این کشور ۱۱۲ فروند از این پهپادها را سرنگون کرده است.
به گفته نیروی هوایی اوکراین، ۲۶ پهپاد نیز در هفت منطقه اصابت داشته و بقایای آن نیز در سایر نقاط سقوط کرده است.
وزارت انرژی اوکراین در بیانیهای اعلام کرد که یکی از تاسیسات حرارتی در منطقه کییف هدف بمباران گسترده قرار گرفته است.
به گفته این نهاد، تیمهای آتشنشانی در محل نیروگاه در حال اطفای حریق هستند و در پی این حمله، در برخی نقاط کییف قطعی برق گزارش شده است.
حمله دیشب و بامداد امروز روسیه در حالی انجام شده است که ارتش مسکو بامداد دیروز نیز در آنچه بزرگترین حمله هوایی روسیه علیه کییف از آغاز جنگ تمامعیار علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ خوانده شده است، پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. در این حملات ساختمان هیئت وزیران اوکراین هدف قرار گرفت و واکنشهای زیادی را به همراه داشت.
ترامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به این حمله گفت که «از کل شرایط راضی نیست» و اضافه کرد که آماده است تا فاز دیگری از تحریمها علیه روسیه را آغاز کند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با انتقاد از ترامپ، گفت که به نظرش رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا، «هرچه میخواست در اختیارش قرار داد» و اضافه کرد که «عدم حضور اوکراین در آنجا مایه تاسف است.»
اسکای انگلیس در گزارشی درباره حمله به ساختمان هیئت وزیران اوکراین نوشت که «بهرغم تمام صحبتهایی که درباره دیپلماسی به گوش میرسد از جمله تلاشهای میانجیگرانه متزلزل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حمله اخیر مسکو بر راهبردی متمرکز بر قدرت مقاومتناپذیر بهجای مذاکره تاکید دارد.»
کیث کلاگ، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اوکراین با اشاره به حمله اخیر روسیه به ساختمان هیئت وزیران اوکراین در کییف، آن را تشدید خطرناک جنگ توصیف کرد.
