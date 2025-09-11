به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس پلیس‌راه راهور فراجا امروز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ از وقوع دو فقره تصادف مرگبار خبر داد و گفت: متأسفانه بامداد امروز وقوع دو تصادف شدید در محور استان‌های چهارمحال و بختیاری و آذربایجان شرقی منجر به فوت ۱۱ نفر از هموطنان عزیزمان شده است.

وی با اشاره به تصادف استان چهارمحال و بختیاری گفت: ساعت ۰۱:۳۵ دقیقه بامداد پنجشنبه ۲۰ شهریورماه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور صمصامی به علت عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی اتفاق افتاد که متأسفانه در این حادثه ۶ نفر فوت و ۱۲ نفر مجروح شدند.

رئیس پلیس‌راه راهور فراجا در ادامه به تصادف استان آذربایجان شرقی پرداخت و گفت: در این حادثه که در ساعت ۰۶:۵۰ بامداد پنجشنبه در محور سرچم - اردبیل رخ داد، یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک دستگاه وانت نیسان به علت انحراف به چپ و خستگی و خواب‌آلودگی راننده پژو ۴۰۵، متأسفانه ۵ نفر جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه بدترین صحنه‌ای که ما با آن مواجه می‌شویم، بازدید از صحنه‌های تصادفات فوتی است، افزود: پلیس راهور از اول شهریورماه بر اساس تدابیری که اتخاذ شده است، در راستای کنترل رفتار رانندگان پرخطر، هر راننده ای که حتی مرتکب یک تخلف حادثه‌ساز شود، گواهینامه وی به مدت سه ماه توقیف سیستمی می‌شود.

سرهنگ کرمی اسد تاکید کرد: توجه به اینکه روزهای پر ترددی را تا پایان شهریورماه در پیش داریم و همچنین دمای پایین هوا در شب، اکثر عزیزان ساعات شب را برای رانندگی و شروع حرکت انتخاب می‌کنند، لذا از تمامی هموطنان عزیز در خواست داریم با استراحت کافی و اطمینان از سلامت فنی خودرو اقدام به رانندگی کنند و در طول سفر نیز به ازای هر ۲ ساعت رانندگی، حتماً ۱۵ دقیقه به استراحت بپردازند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاران ما به همراه سایر دستگاه‌های امدادی به صورت شبانه روزی در محورهای مواصلاتی کشور حضور دارند ولی نکته‌ای که می‌تواند ایمنی سفر را تضمین کند، بحث تعامل رانندگان عزیز و رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.