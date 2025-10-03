ورود دستگاه قضائی به حادثه واژگونی اتوبوس در فیروزکوه

توحید مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در فیروزکوه اظهار کرد: اتوبوس واژگون شده از میدان آرژانتین تهران مسافران را سوار کرده و به مقصد آلاشت در حرکت بوده که ظاهراً به دلیل خوابآلودگی راننده با یک تپه خاکی برخورد کرده است.
وی افزود: در این حادثه متأسفانه ۴ نفر جان خود را از دست داده و حدود ۲۰ نفر نیز مصدوم شدند که خوشبختانه بیشتر جراحات سطحی گزارش شده است.
مظفری با تأکید بر لزوم توجه رانندگان به استراحت کافی، گفت: بخش زیادی از حوادث جادهای ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان است. در محور دماوند فیروزکوه نقاط متعددی برای توقف و استراحت رانندگان و مسافران پیشبینی شده است، اما متأسفانه برخی رانندگان این توصیهها را جدی نمیگیرند.
دادستان فیروزکوه خاطرنشان کرد: رانندگان باید پس از هر دو ساعت رانندگی، استراحت کافی داشته باشند و از ادامه حرکت در شرایط خستگی یا خوابآلودگی خودداری کنند، چرا که رعایت این نکته ساده میتواند جان دهها نفر را حفظ کند.
