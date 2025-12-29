به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت در محور ماهیدشت به اسلام‌آبادغرب خبر داد و گفت: این حادثه بامداد امروز در پی برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با کامیون فوتون رخ داد.

مهدی جعفری اظهار کرد: این سانحه حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد روز دوشنبه، هشتم دی‌ماه، در کیلومتر ۲ این محور اتفاق افتاد که بر اثر شدت برخورد، راننده خودروی سواری در محل جان خود را از دست داد.

وی افزود: در این حادثه راننده کامیون فوتون دچار جراحات سطحی شد که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، وضعیت وی مساعد گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این سانحه را خستگی و خواب‌آلودگی راننده پژو ۴۰۵ اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و هر دو خودرو به پارکینگ منتقل شدند.

جعفری در پایان با توجه به لغزندگی اغلب محورهای مواصلاتی استان به دلیل بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته، از رانندگان خواست با پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.