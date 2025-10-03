توضیحات پلیس در خصوص حادثه سقوط اتوبوس در فیروزکوه؛تردد عادی است

ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور دماوند خبر داد و گفت: در این حادثه متأسفانه چهار نفر جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران اضافه کرد: در این اتوبوس حدود ۲۰ مسافر حضور داشتند که بر اثر واژگونی، چهار نفر فوت و تعدادی دیگر نیز مصدوم شدند.

وی افزود: ترافیک در این محدوده عادی و روان است و علت اصلی حادثه در دست بررسی است.

کهریزی با اشاره به ضرورت رعایت مقررات رانندگی، خطاب به رانندگان گفت: از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی به شدت پرهیز کنید و به ازای هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استراحت داشته باشید. همچنین رعایت فاصله طولی، پرهیز از شتاب و عجله بی‌مورد، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث است.

وی تأکید کرد: رانندگان وسایل نقلیه مسافربری در صورت احساس خستگی باید بلافاصله وسیله نقلیه خود را در یک پارکینگ مناسب متوقف کرده و استراحت کنند.