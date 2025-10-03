  1. استانها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

توضیحات پلیس در خصوص حادثه سقوط اتوبوس در فیروزکوه؛تردد عادی است

فیروزکوه- رئیس پلیس راه شرق استان تهران از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور دماوند خبر داد.

ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور دماوند خبر داد و گفت: در این حادثه متأسفانه چهار نفر جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران اضافه کرد: در این اتوبوس حدود ۲۰ مسافر حضور داشتند که بر اثر واژگونی، چهار نفر فوت و تعدادی دیگر نیز مصدوم شدند.

وی افزود: ترافیک در این محدوده عادی و روان است و علت اصلی حادثه در دست بررسی است.

کهریزی با اشاره به ضرورت رعایت مقررات رانندگی، خطاب به رانندگان گفت: از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی به شدت پرهیز کنید و به ازای هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استراحت داشته باشید. همچنین رعایت فاصله طولی، پرهیز از شتاب و عجله بی‌مورد، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث است.

وی تأکید کرد: رانندگان وسایل نقلیه مسافربری در صورت احساس خستگی باید بلافاصله وسیله نقلیه خود را در یک پارکینگ مناسب متوقف کرده و استراحت کنند.

