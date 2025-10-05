به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره تصادف کامیون با مینی‌بوس و پراید در محور دماوند به فیروزکوه گفت: این تصادف پس از ورودی آبسرد و در روبروی آیینه ورزان، رخ داد و یک نفر در محل جان خود را از دست داد و ۶ نفر دیگر مجروح شدند که بلافاصله به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که علت اصلی این حادثه، بی‌احتیاطی راننده مینی‌بوس نسبت به خودروی پرایدی بود که در حاشیه سمت راست مسیر متوقف شده بود. همچنین راننده کامیون بنز نیز به دلیل عدم توجه به جلو، با مینی‌بوس و پراید برخورد کرد.

سرهنگ کرمی‌اسد در انتها گفت: عدم توجه به جلو و بی‌احتیاطی، یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات در محورهای پرتردد است و ضرورت دارد رانندگان با رعایت فاصله مناسب و توجه کامل به مسیر، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.