طلا امروز ۲۰شهریور بدون تغییر قیمت نسبت به دیروز معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، در بازار طلا هر گرم طلای ۱۸ عیار بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته و با نرخ ۸۸,۵۰۲,۰۰۰ ریال داد و ستد شد. همچنین در معاملات روز جاری، طلای ۱۸ عیار سقف قیمت ۸۸,۶۶۴,۰۰۰ ریال و کف قیمت ۸۷,۳۱۶,۰۰۰ ریال تجربه کرده است.

تغییرات ماهانه نیز نشان می‌دهد، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در طول یک ماه گذشته، ۱۸.۸ درصد افزایش یافته است. در حالی که در یک سال گذشته، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۳۸.۷۸ درصد افزایش قیمت مواجه شده که این میزان نشان دهنده افزایش آن به مقدار ۵۱,۴۳۹,۰۰۰ ریال است.

از سوی دیگر، طلای آب‌شده نقدی بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته و با رقم ۳۸۳,۳۱۰,۰۰۰ ریال معامله شد که این مقدار بیانگر بدون تغییر بودن آن است. همچنین در معاملات امروز طلا، بالاترین ارزش آب‌شده نقدی برابر با ۳۸۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال و کمترین نرخ آن معادل ۳۷۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت شده است.

در بازار امروز، نقره نیز با ۰.۵۶ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۱,۵۲۹,۱۰۰ ریال معامله شد که این تغییر نشان‌دهنده‌ی کاهش ۸,۶۰۰ ریال در مقایسه با روز قبل است. در معاملات امروز، بالاترین قیمت نقره به ۱,۵۳۳,۲۰۰ ریال و کمترین قیمت آن به ۱,۵۲۹,۱۰۰ ریال رسید.

همچنین در یک ماه اخیر، قیمت هر گرم نقره با ۲۶.۶۸ درصد افزایش همراه بوده است، در صورتی که، در طول یک سال گذشته، قیمت هر گرم نقره ۱۵۹.۷۸ درصد افزایش یافته که این میزان معادل افزایش قیمت به مبلغ ۹۴۰,۵۰۰ ریال می‌باشد.

در ادامه می‌توانید قیمت طلا و انواع آب‌شده را در معاملات روز جاری مشاهده کنید.

قیمت طلای ۲۴ عیار

قیمت لحظه‌ای: ۱۱۸,۰۰۲,۰۰۰ ریال

بیشترین: ۱۱۸,۲۱۸,۰۰۰ ریال

کمترین: ۱۱۶,۴۲۰,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه: ۵۸۲,۰۰۰ ریال

تغییر ماهانه: ۱۸.۸ درصد افزایش

تغییر یک ساله: ۱۳۸.۷۸ درصد افزایش

قیمت طلای دست دوم

قیمت لحظه‌ای: ۸۷,۳۲۲,۳۹۰ ریال

بیشترین: ۸۷,۴۸۱,۸۴۰ ریال

کمترین: ۸۶,۱۵۱,۵۶۰ ریال

تغییر روزانه: ۴۳۰,۵۲۰ ریال

تغییر ماهانه: ۱۸.۸ درصد افزایش

تغییر یک ساله: ۱۳۸.۷۸ درصد افزایش

قیمت مثقال