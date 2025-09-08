به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی امروز چهارمین مرحله سیاست پیشفروش سکه را با قیمتهایی حدود ۱۰ میلیون تومان پایینتر از نرخ بازار آزاد آغاز میکند. در این مرحله، یک میلیون قطعه سکه در قالب سررسید ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و با سال ضرب ۱۳۸۶ عرضه میشود.
قیمتها در این مرحله به شرح زیر است:
سکه تمام بهار آزادی (امامی): ۸۳ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۴۹۳ تومان
نیمسکه بهار آزادی (امامی): ۴۴ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۵۴۲ تومان
ربعسکه طلا: ۲۵ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۸۶۱ تومان
این نرخها، بهگفته مقامات پولی، فاقد حباب و کمتر از ارزش ذاتی سکه بوده و بر مبنای دلار زیر ۱۰۰ هزار تومانی و اونس جهانی ۳۵۵۰ دلاری برآورد شده است. تحلیلگران این قیمتگذاری را پیامی سیاستی برای کاهش انتظارات افزایشی در بازار طلا و ارز ارزیابی میکنند.
ویژگی جدید در این مرحله
اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از راهاندازی سامانه «بازخرید و پیشفروش مجدد» سکه طلا خبر داد. در این سامانه، خریداران میتوانند تا ۱۰ روز کاری پیش از موعد تحویل، سکههای پیشخریدشده را با قیمت پیشنهادی عرضه کنند تا بانک مرکزی نسبت به بازخرید آن اقدام کند. همچنین افرادی که در جلسه پیشفروش امروز موفق به خرید نشدهاند، میتوانند در بازه زمانی مقرر درخواست خرید خود را ثبت کنند.
این قابلیت تازه به گفته بالسینی، علاوه بر ایجاد انعطاف برای خریداران، به کاهش ریسک نگهداری سکه و جلوگیری از متضرر شدن فروشندگان کمک کرده و در عین حال، ابزار تازهای برای مدیریت بازار فراهم میآورد.
بانک مرکزی امیدوار است این مرحله، علاوه بر عرضه فیزیکی، اثر روانی کاهشی بر بازار نقدی داشته باشد؛ هرچند تجربه سه مرحله قبلی نشان داده که تداوم این اثر به استمرار عرضه، تحویل بهموقع و کنترل بازار ارز وابسته است.
