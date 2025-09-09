به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ بازار طلای ایران در حالی با افت دسته‌جمعی قیمت‌ها به میانه زمانی از معاملات روزانه خود رسیده است که فضای کلی معاملات همچنان در وضعیت بلاتکلیفی و بی‌ثباتی به‌سر می‌برد. مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، از سقف‌نشینی طلای جهانی تا نوسانات شدید دلار غیررسمی، باعث شده سرمایه‌گذاران در ۲ راهی تصمیم‌گیری بمانند.

طلا جهانی با عقب‌نشینی جزئی از قله‌ای تازه

در بازارهای جهانی، طلا پس از ۵ تلاش ناموفق برای عبور از سقف پیشین، سرانجام با محرک‌هایی چون تغییر نظام تعرفه‌گذاری، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی، کاهش نرخ بهره و رشد تورم، موفق شد از مرز تاریخی خود عبور کند و بهای هر اونس طلا به ۳۶۵۸ دلار و ۶۰ سنت برسد.

رسیدن قیمت‌ها به این سطح به معنای افزایش بیش از ۷۵ درصدی نسبت به کف ۲۰۰۰ دلاری ابتدای سال ۲۰۲۴ است.

با این حال، امروز شاهد عقب‌نشینی محدود طلای جهانی از سقف قیمتی بودیم و اونس تا ۳۶۵۳ دلار و ۵۰ سنت کاهش یافت. بازار اکنون با این پرسش روبه‌روست که آیا طلا قادر به تثبیت بالای این سقف تازه خواهد بود یا خیر؟

دلار غیررسمی به زیر ۱۰۰ هزار تومان نفوذ کرد

در بازار ارز، دلار غیررسمی که در اواخر سال ۱۴۰۳ به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده و سپس با اخبار مثبت مذاکرات تا زیر ۸۰ هزار تومان سقوط کرده بود، پس از جنگ و آغاز روند عملیاتی مکانیزم ماشه، بار دیگر مرز ۱۰۵ هزار تومان را لمس کرد.

اما در معاملات امروز، فشار فروش باعث شد دلار در مسیر نزولی پیش گرفته شد از هفته قبل، حتی به زیر ۱۰۰ هزار تومان نفوذ کند. این ارز اکنون با نرخ ۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان دادوستد می‌شود و همچنان به‌شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و سناریوهای متغیر قرار دارد.

سرایت بی‌ثباتی به بازار داخلی طلا

ترکیب سقف‌نشینی اونس جهانی و افت نرخ دلار، نتیجه‌ای متناقض برای بازار طلای ایران رقم زد. قیمت داخلی که همواره در کشمکش میان ۲ محرک اصلی - یعنی دلار و اونس جهانی - قرار دارد، امروز عقب‌نشینی کرد، آن‌هم به نفع افت دلار.

این وضعیت، ریسک خرید را در قیمت‌های فعلی بالا برده و سرمایه‌گذاران را مجبور به ارزیابی دقیق میان شناسایی سود یا ادامه نگهداری کرده است.

افت نرخ‌ها در بازار طلا و سکه

امروز قیمت طلای ۱۸ عیار با کاهش ۴۷,۱۰۰ تومان (۰.۵۴ درصد) به ۸,۷۵۹,۵۰۰ تومان رسید. طلای ۲۴ عیار نیز ۶۲,۸۰۰ تومان (۰.۵۴ درصد) افت کرد و در ۱۱,۶۷۹,۲۰۰ تومان ایستاد.

بهای هر مثقال طلا هم ۲۰۹,۰۰۰ تومان (۰.۵۵ درصد) کاهش یافت و به ۳۷,۹۳۴,۰۰۰ تومان رسید.

سکه امامی زیر فشار عرضه

در بخش مسکوکات، سکه امامی با افت ۱۱۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۲ درصد) به ۹۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان کاهش یافت. سکه بهار آزادی نیز ۴۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۴۶ درصد) ارزان‌تر شد و به ۸۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان رسید.

نیم سکه ۱۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲ درصد) افت کرد و در ۴۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان متوقف شد. ربع سکه با کاهش ۲۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۷ درصد) اکنون ۲۸,۴۶۰,۰۰۰ تومان قیمت دارد.

تصمیم‌گیری سخت در بازار پرریسک

بازار طلا امروز بار دیگر نشان داد که در مقاطع سقف‌نشینی‌های تاریخی، کوچک‌ترین تغییر در یکی از ۲ مؤلفه اصلی—یعنی نرخ ارز یا اونس جهانی—می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد. در این شرایط، مدیریت هیجانات و دوری از واکنش‌های شتاب‌زده، کلید اصلی کاهش ریسک خواهد بود.