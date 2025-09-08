قیمت طلا و سکه امروز ۱۷ شهریور؛ سکه ۹۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار طلا و سکه تهران طی روز جاری -دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴- نشان میدهد که قیمت سکه طرح قدیم به ۹۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسیده و حباب این سکه نیز ۶ میلیون و۴۶۲ هزار تومان است.
همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان است.
قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش
|سکه
|قیمت
|حباب
|سکه طرح قدیم
|۹۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان
|۶ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان
|سکه طرح جدید
|۸۷ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان
|یک میلیون و ۱۴۲ هزار تومان
|نیم سکه
|۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|۵ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان
|ربع سکه
|۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|۷ میلیون و ۹۶ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|۴ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان
قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش
|طلا
|قیمت
|طلای ۱۸ عیار
|۸ میلیون و۹۰۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۱ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان
|مثقال طلا
|۳۸ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان
|اونس طلا
|۳۵۸۲ دلار و ۲۸ سنت
