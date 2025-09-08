  1. اقتصاد
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

قیمت طلا و سکه امروز ۱۷ شهریور؛ سکه ۹۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان شد

امروز دوشنبه -۱۷ شهریور ۱۴۰۴- قیمت سکه طرح قدیم به ۹۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسیده و حباب این سکه نیز ۶ میلیون و۴۶۲ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار طلا و سکه تهران طی روز جاری -دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴- نشان می‌دهد که قیمت سکه طرح قدیم به ۹۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسیده و حباب این سکه نیز ۶ میلیون و۴۶۲ هزار تومان است.

همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان است.

قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش

سکه قیمت حباب
سکه طرح قدیم ۹۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان ۶ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان
سکه طرح جدید ۸۷ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان یک میلیون و ۱۴۲ هزار تومان
نیم سکه ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۵ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان
ربع سکه ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۷ میلیون و ۹۶ هزار تومان
سکه گرمی ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ۴ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان

قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش

طلا قیمت
طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و۹۰۴ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان
مثقال طلا ۳۸ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان
اونس طلا ۳۵۸۲ دلار و ۲۸ سنت
سمیه رسولی

برچسب‌ها

