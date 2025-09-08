قیمت طلا و سکه امروز ۱۷ شهریور؛ سکه ۹۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار طلا و سکه تهران طی روز جاری -دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴- نشان می‌دهد که قیمت سکه طرح قدیم به ۹۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسیده و حباب این سکه نیز ۶ میلیون و۴۶۲ هزار تومان است.

همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان است.

قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش

سکه قیمت حباب سکه طرح قدیم ۹۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان ۶ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان سکه طرح جدید ۸۷ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان یک میلیون و ۱۴۲ هزار تومان نیم سکه ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۵ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان ربع سکه ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۷ میلیون و ۹۶ هزار تومان سکه گرمی ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ۴ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان

قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش