به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین مسعود عالی در سخنرانی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: کمالات الهی همچون علم، رحمت، حکمت و مغفرت بینهایت است و هیچ بخل و محدودیتی از جانب خدا وجود ندارد؛ اما دریافت این کمالات به ظرفیت انسان بستگی دارد؛ اگر ظرف وجودی کوچک باشد بهرهمندی اندک است و اگر انسان ظرفیت خود را بزرگ کند خداوند رحمت بیپایانش را در وجود او جاری میسازد.
وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) بزرگترین ظرفیت را در میان همه مخلوقات داشت، افزود: اگر همه انسانها ظرفیتی در حد پیامبر میداشتند، خدا همان اندازه که به پیامبر (ص) داد، به همه عطا میکرد. پیامبر توانستند سنگینترین حقایق و معارف آسمانی را دریافت کنند و آن را به زبانی ساده و قابل درک برای امت عرضه نمایند.
این استاد حوزه با اشاره به تجربههای اهل معرفت گفت: بزرگان اهل سلوک نقل کردهاند که با ریاضت و انس با قرآن و دعا، خداوند چنان علوم و معارفی را در سینه آنان قرار داده که قلم و کاغذ و زبانها از وصف آن عاجزند. این نشان میدهد که افزایش ظرفیت معنوی دست خود انسان است.
عالی ادامه داد: قرآن کریم مهمترین دستاورد آسمانی پیامبر است و بزرگترین جلوه خداوند در عالم به شمار میرود؛ بنابراین انس با قرآن شرط بهرهمندی از هدایت و نوری است که خدا به پیامبر عطا کرده؛ از این رو صرف تلاوت یا دانستن ترجمه کافی نیست، بلکه باید با حقیقت قرآن مأنوس شد.
وی در پایان تأکید کرد: همه انبیا شاگرد پیامبر خاتم (ص) بودند و معارفی که به ایشان رسیده، از دریای بیکران علم و ظرفیت پیامبر بوده است. بنابراین راه ما نیز برای دریافت انوار معرفت، تعمیق انس با قرآن و معارف اهلبیت (ع) و بزرگ کردن ظرف وجودی خودمان است.
