صرف ۱۰۷ میلیارد تومان برای امور خیریه و فرهنگی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدری پیش از خطبههای نماز جمعه ساری اعلام کرد: در سال جاری نزدیک ۱۰۷ میلیارد تومان از منابع موقوفات برای اجرای نیتهای امینانه، امور اجتماعی مساجد، بقاع متبرکه، طرحهای قرآنی، کمک به خانوادههای نیازمند و پروژههای فرهنگی و عمرانی در سطح استان هزینه شده است.
حجتالاسلام حیدری گفت: نمایشگاهی از فعالیتها و اقدامات اوقاف در سطح استان فراهم شده است تا نمازگزاران و مردم بتوانند عملکردهای ما را مشاهده و بررسی کنند. وی افزود: این منابع از محل موقوفات وصول شده و اوقاف نه از بودجه خود، بلکه با استفاده از نیتهای مردمی به اجرای امور خیریه، آموزشی و فرهنگی اختصاص داده است.
وی با اشاره به جزئیات فعالیتها بیان کرد: در ماه مبارک رمضان نزدیک ۵۸ میلیارد تومان صرف هیئات، امامزادگان، حسینیهها و تکایا در شهرها و روستاها شد. همچنین کمک به مدارس علوم دینی بالغ بر ۷ میلیارد تومان بوده و اعزام ۵۵۷ نفر از طلاب به قم برای آموزشهای قرآنی و دینی انجام شده است.
مدیرکل اوقاف مازندران افزود: تا کنون نزدیک ۱۳۰۰ بسته مهر تحصیلی برای دانشآموزان بیبضاعت توزیع شده است که به عنوان نمونه، در شهرستان بهشهر نزدیک ۳۵۰ بسته ارائه شده است. علاوه بر این، کمک به خانوادههای کمدرآمد، پروژههای عمرانی، ساخت و ساز و نگهداری اماکن مذهبی انجام شده و حدود ۷۰ خانواده نیز از جهیزیه اهدایی بهرهمند شدند.
حجتالاسلام حیدری در پایان گفت: گزارش کامل و جامع عملکرد اوقاف استان در فرصتهای بعدی ارائه خواهد شد و امیدواریم خدای متعال توفیق نوکری اهل بیت (ع) و ایفای نقش در امور خیریه را به همه ما عنایت فرماید.
نظر شما