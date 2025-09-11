به گزارش خبرنگار مهر، جلال احمدی ظهر پنج‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌های گروهی با اشاره به مشکل کمبود پزشکان متخصص در استان، بیان کرد: این مسئله چالشی کشوری بوده که در برخی رشته‌ها مانند پزشکی اطفال و بیهوشی در حال تشدید است.

وی با اشاره به راهکارهای در نظر گرفته شده برای جذب متخصصان، گفت: برای حل این مشکل، مشوق‌هایی در زمینه‌های اسکان، ایاب و ذهاب و همچنین پرداخت به‌موقع مطالبات در نظر گرفته‌ایم.

احمدی با بیان اینکه به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: دستگاه‌های پیشرفته‌ای مانند سیتی آنژیوگرافی و سی‌تی اسکن راه‌اندازی شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: همچنین به زودی دستگاه بسیار پیشرفته سیتی اسپکت هم به مجموعه تجهیزات بیمارستان‌های استان اضافه خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات دستگاه‌های ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن در فردوس گفت: قطعات مورد نیاز برای تعمیر سی‌تی‌اسکن خریداری شده و به زودی نصب می‌شود و برای رفع مشکل برد تخت دستگاه ام‌آرآی در حال پیگیری هستیم.