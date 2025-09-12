تعداد تخت های بیمارستانی کشور به ۱۷۰ هزار تخت می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رضوی پیش از ظهر جمعه در جریان سفر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به آذربایجان غربی افزود: امسال ۶ هزار تخت جدید با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان تا آخر سال به بهره برداری می‌رسد که با بهره برداری از آنها تعداد تخت‌های موجود در کشور از ۱۶۴ هزار تخت به ۱۷۰ هزار تخت افزایش خواهد یافت.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از کل تخت‌های بیمارستانی موجود در کشور، حدود ۴۰ هزار تخت فرسوده است و باید بازسازی و یا جایگزین شوند که در صورت تأمین منابع بتوانیم آنها را به تدریج بازسازی کنیم و تخت‌های جدیدی را راه اندازی کنیم.

وی افزود: تعدادی از این تخت‌ها به آذربایجان غربی تعلق خواهد گرفت، این استان در تناسب تخت و میزان (ای سی یو) و (سی سی یو) نسبت به کل کشور شاخص‌های کمتری دارد که در این زمینه لازم است کار شود و کمک کنیم دانشگاه استان به شاخص‌های متوسط کشوری برسد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: بازدیدهایی که از مراکز بهداشتی و درمانی در چهار شهرستان داشتیم مشکلاتی بود که امیدواریم بتوانیم قسمتی از آنها را حل کنیم.

حسینعلی شهریاری به مشکلات حوزه سلامت در کشور اشاره کرد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کارهای بسیار زیادی انجام شده به طوری که با توجه به توان بالای پزشکان ما خیلی از بیماران حتی بیماران ایرانی خارج از کشور که در اروپا و آمریکا و استرالیا هستند برای درمان به ایران مراجعه می‌کنند و حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق به کشورمان می آیند.

عمر علی پور نماینده مردم شهرستان‌های ماکو، پلدشت، چالدران و شوط در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم قول‌هایی که داده شد عملیاتی شود از جمله این قول‌ها تأمین سه دستگاه سی تی اسکن برای شهرهای پلدشت - شوط و چالدران است.

در ادامه با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و معاون وزیر بهداشت، آخرین وضعیت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان پلدشت ارزیابی شد.

بررسی زیر ساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرهای شمال استان آذربایجان غربی. پیگیری روند تکمیل و تجهیز مراکز درمانی و ارزیابی نیازهای حوزه سلامت از اهداف عمده سفر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به ماکو بود.

در پایان بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان مرزی پلدشت مقرر شد این مراکز بزودی به یک دستگاه سی تی اسکن، دو تخت‌ای سی یو، دو تخت سی سی یو، دستگاه اکو سونو و یونیت دندانپزشکی مجهز شوند.