به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، بیان کرد: از ساعت ۱۵:۰۰ امروز، ۲۰ شهریور ماه، تردد انواع وسیله نقلیه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و جاده کرج - چالوس ممنوع می‌شود. همچنین از ساعت ۱۷:۰۰، مسیر شمال به جنوب این مسیر از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران به صورت یک‌طرفه خواهد بود.

وی توضیح داد: این محدودیت‌های ترافیکی با هدف تخلیه بار ترافیکی و تسهیل موج بازگشت مسافران به شهرهای مبدا خود اعمال شده است.

سرهنگ محبی همچنین افزود: دیگر محورهای شمالی مانند هراز، فیروزکوه و قزوین - رشت نیز شاهد بار ترافیکی سنگینی هستند و با توجه به احتمال تداخل موج رفت و برگشت مسافران، در مقاطع مختلف ممکن است محدودیت‌های ترافیکی اعمال شود که پلیس راهور به‌طور مستمر وضعیت این محدودیت‌ها را به اطلاع عموم خواهد رساند.

جانشین پلیس راه راهور از همه مسافران درخواست کرد قبل از شروع سفر حتماً از آخرین وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند تا برنامه‌ریزی مناسب برای سفر داشته باشند و از معطلی‌های طولانی در جاده‌ها جلوگیری شود.