توسعه آموزش و سوادآموزی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی استان بوشهر، نقش آموزش و سوادآموزی در تعالی جامعه را مهم و برجسته اعلام کرد و ضمن اشاره به اهمیت موضوع کسب علم و دانش در آیات قرآن و سیره نبوی، خاطرنشان کرد: علمآموزی از پایههای ارزشمند تمدن اسلامی و ایرانی بوده و امروز نیز سنگبنای پیشرفت هر جامعهای محسوب میشود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه آموزش، یکی از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی جوامع است، گفت: اگر چه وجود زیرساختهایی نظیر راه، بنادر، فرودگاه و یا شبکههای آب و برق اهمیت دارند، ولیکن آموزش و سطح سواد جامعه نقش موثرتری در پیشرفت و اعتلای هر جامعه، استان و کشور ایفا میکند.
زارع افزود: مقایسه تجربه برخی کشورها نشان میدهد که صرف برخورداری از زیرساختهای مدرن، باعث توسعهیافتگی واقعی نمیشود، بلکه کیفیت آموزش و گسترش سواد عمومی جامعه است که نقش کلیدی در توسعه یافتگی دارد.
استاندار بوشهر، سوادآموزان سالهای گذشته استان را نمونههای موفقی خواند که امروز در جایگاه مدرس دانشگاه، پزشک، مدیر و معلم و آموزگار مشغول خدمتاند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت جذب گروههای سنی زیر ۲۰ سال به حوزه سوادآموزی، تصریح کرد: آمارها نشان میدهد سه شهرستان عسلویه، دیر و دشتی در امر ریشه کنی بیسوادی نسبت به دیگر شهرستانهای استان نیاز به کار و فعالیت بیشتری دارند.
استاندار بوشهر ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل جلسات در شهرستانها، از دستگاههای اجرایی خواست تا با همکاری و تلاش دستهجمعی، معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان در راستای تحقق اهداف یاری رسانند و شرایط ارتقای شاخصهای سوادآموزی را فراهم آورند.
نظر شما