دستگاه پیشرفته پایش کربن سیاه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی با اشاره به اهمیت کربن سیاه در آلودگی هوا گفت: کربن سیاه یکی از آلاینده‌های اصلی و دومین عامل تغییر اقلیم پس از دی‌اکسیدکربن است که نقش مؤثری در گرمایش جهانی و آسیب به سلامت انسان دارد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با هدف ارتقای توان پایش کیفیت هوا و شناسایی دقیق منابع آلایندگی، «معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست» و «مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم» از دستگاه پیشرفته Aethalometer AE33 رونمایی کردند. این دستگاه با حمایت مالی برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) تهیه شده و به‌زودی در شبکه پایش کشور نصب و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: دستگاه AE33 که توسط شرکت Magee Scientific ساخته شده، به عنوان استاندارد طلایی جهانی در اندازه‌گیری بلادرنگ کربن سیاه شناخته می‌شود و تاکنون در هزاران ایستگاه پایش و پروژه تحقیقاتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون محیط زیست انسانی با اشاره به فناوری منحصربه‌فرد DualSpot در این دستگاه بیان کرد: این فناوری مشکل کاهش حساسیت ناشی از تیره شدن فیلتر را به‌صورت لحظه‌ای جبران کرده و امکان تفکیک دقیق منابع آلاینده را فراهم می‌کند. به این ترتیب می‌توان سهم آلاینده‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی مانند ترافیک را از منابع احتراقی زیست‌توده‌ای همچون سوزاندن چوب و آتش‌سوزی جنگل‌ها جدا کرد.

وی دیگر ویژگی‌های کلیدی دستگاه AE33 را اندازه‌گیری در ۷ طول موج از فرابنفش نزدیک تا فروسرخ نزدیک برای شناسایی ذرات جذب‌کننده نور (کربن سیاه و قهوه‌ای)، نرخ داده‌برداری ۱ هرتز و ارائه آنی داده‌ها، قابلیت ادغام با سنسورهای گاز CO₂ و تجهیزات هواشناسی،کالیبراسیون استاندارد با فیلترهای نوری مرجع،امکان کنترل و انتقال داده از راه دور برشمرد.

ترابی در پایان تأکید کرد: با نصب و بهره‌برداری از این دستگاه، داده‌های دقیق و لحظه‌ای از غلظت کربن سیاه در اختیار متخصصان داخلی قرار خواهد گرفت. این اطلاعات نه تنها به بهبود تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی و بهداشتی کمک می‌کند، بلکه مبنایی علمی برای تدوین سیاست‌های کاهش آلودگی هوا و مقابله با تغییر اقلیم خواهد بود.