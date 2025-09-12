  1. جامعه
ترافیک سنگین محورهای شمالی؛ با احتیاط بازگردید

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و دقت کامل در رانندگی، از بروز حوادث ناشی از لغزندگی جاده‌ها جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و دقت کامل در رانندگی، از بروز حوادث ناشی از لغزندگی جاده‌ها جلوگیری کنند.

سرهنگ کرمی‌اسد با اشاره به آغاز بازگشت مسافران از استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، قزوین و خراسان رضوی گفت: بارش باران در محورهای شمالی و استان اردبیل می‌تواند موجب لغزندگی مسیرها شود.

رئیس پلیس راه فراجا تأکید کرد: رانندگان حداکثر دقت را داشته باشند و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

توصیه می‌کنیم سفرهای بازگشت خود را به ساعات پایانی امروز موکول نکنند و از همین حالا حرکت کنند تا با ایمنی به مقصد برسند.

