ترافیک سنگین محورهای شمالی؛ با احتیاط بازگردید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و دقت کامل در رانندگی، از بروز حوادث ناشی از لغزندگی جادهها جلوگیری کنند.
سرهنگ کرمیاسد با اشاره به آغاز بازگشت مسافران از استانهای مازندران، گیلان، گلستان، قزوین و خراسان رضوی گفت: بارش باران در محورهای شمالی و استان اردبیل میتواند موجب لغزندگی مسیرها شود.
رئیس پلیس راه فراجا تأکید کرد: رانندگان حداکثر دقت را داشته باشند و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.
توصیه میکنیم سفرهای بازگشت خود را به ساعات پایانی امروز موکول نکنند و از همین حالا حرکت کنند تا با ایمنی به مقصد برسند.
