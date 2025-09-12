ترافیک سنگین محورهای شمالی؛ با احتیاط بازگردید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و دقت کامل در رانندگی، از بروز حوادث ناشی از لغزندگی جاده‌ها جلوگیری کنند.

سرهنگ کرمی‌اسد با اشاره به آغاز بازگشت مسافران از استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، قزوین و خراسان رضوی گفت: بارش باران در محورهای شمالی و استان اردبیل می‌تواند موجب لغزندگی مسیرها شود.

رئیس پلیس راه فراجا تأکید کرد: رانندگان حداکثر دقت را داشته باشند و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

توصیه می‌کنیم سفرهای بازگشت خود را به ساعات پایانی امروز موکول نکنند و از همین حالا حرکت کنند تا با ایمنی به مقصد برسند.