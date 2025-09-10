باید علمدار جنگ ۱۲ روزه برای زنده نگهداشتن مکتب و این رسالت بزرگ باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ احمدرضا رادان در همایش نکوداشت اسوه‌های ایثار شهدای اقتدار و امنیت فراجا در مشهد مقدس اظهار کرد: چندی قبل مناسبت پیوند حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت خدیجه (س) را پشت سر گذاشتیم.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: این ازدواج یک پیوند آسمانی و سرآغاز همراهی حضرت خدیجه با رسالت حضرت رسول بود و اگر به این نکته توجه نکنیم مسیر را نخواهیم شناخت.

وی گفت: در حقیقت این پیوند آغاز همراهی با صبر و ایثار و گذشت و حضرت خدیجه در همراهی با حضرت محمد (ص) بود، زمانی که رسول اکرم (ص) در محاصره و در برابر هجمه‌های مختلف قرار گرفتند یار و پشتیبان شأن حضرت خدیجه (س) بودند و ایثارو گذشت حضرت خدیجه ثمره خود را در مدت کوتاهی نشان داد.

رادان گفت: این پیوند در حقیقت آغازی برای نسل‌های بعد از آنها هم بود چرا که پیوند حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) شروع همراهی برای امامت و ولایت امیرالمومنین (ع) می‌شود.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: حضرت زهرا (س) برگرفته از روحیه مادر خود با ایثار، صبر، گذشت و همراهی مد نظر قرار دادند که آغاز امامت حضرت علی (ع) را فرصت سازی کرد.

وی افزود: این روحیه پیوند و رشادت نسل به نسل حرکت کرد و در زمان حضرت امام حسین (ع) هم همراهی حضرت زینب آغازی از یک جهاد و رشادت می‌شود.

رادان تصریح کرد: آغازها این پیوندها و رسالت پشتیبانی و ایثار از رسالت تا امامت به پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر و فرزند هم می‌رسد، صحنه زیبای عشق بازی در همراهی حماسه کربلا بروز و نمود واقعی خود را به نمایش می‌گذارد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: حضرت زینب (س)، امام حسین (ع) را در رسالت مهم و جهاد همراهی می‌کند تا جایی که اسارت را به جان می خرد و ابوالفضل العباس (ع)، حضرت علی اکبر (ع) و درحقیقت در صحنه کربلا همراهی همه کسانی که توفیق حضور داشتند رسالت بر آنان بود.

وی گفت: کربلا مسیر را برای همه شیفتگان این مسیر و نهضت شخص می‌کند، شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز صحنه کوچکی از کربلا را نشان دادند و شقی‌ترین افراد به امام حسین (ع) و خانواده‌اش حمله کردند.

رادان افزود: در این جنگ ۱۲ روزه نیز شقی‌ترین افراد یعنی رژیم صهیونیستی و بی‌رحم و کودک کش با ایران اسلامی وارد صحنه جنگ شدند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: با آنچه گفتیم در حقیقت همراهی شما و حضورتان برای رسالتی که شهدا در پیوند این جنگ با صحنه کربلا رقم زدند ارزشمند است. در واقع همراهی با شهدای این جنگ ۱۲ روزه آغاز یک حرکت و تکلیفی بر ما است که باید علمدار جنگ ۱۲ روزه برای زنده نگهداشتن مکتب و این رسالت بزرگ باشیم.

وی افزود: این همراهی باید همراه با حوصله، صبر، گذشت، فکر و اندیشه باشدو در این صورت در قیامت مشمول شفاعت شهدا خواهیم بود.

رادان تاکید کرد: امروز ما تکلیف سنگینی داریم و آن هم خدمت به شما خانواده معظم شهداست که نوکری مان را بپذیرید و یک تکلیف دیگر نیز وجود دارد و آن تربیت و پرورش صحیح فرزندان و یادگاران این شهدای عزیز است.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: با تلاش هم‌رزمان ما و حضور مقتدرانه پلیس خوشبختانه امنیت در کشور عزیزمان و به ویژه سراسر مرزهای ایران اسلامی برقرار است.

گفتنی است؛ آئین نکوداشت اسوه‌های ایثار با حضور ۲۲۷ نفر از خانواده ۶۴ شهید جنگ ۱۲ روزه فراجا در مشهد به همت مرکز امور ایثارگران معاونت نیروی انسانی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی ارشد انتظامی خراسان رضوی برگزار شد.