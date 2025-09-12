تولد در کنار مزار شهید؛ زنده‌ نگه‌ داشتن یاد سیده «محیا صدیقی صابر»

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خانواده‌ها و کودکان عصر جمعه با حضور در کنار مزار سیده محیا صدیقی صابر، دانش‌آموز کلاس دوم دبستان، تولدی ساده اما پرمعنا برگزار کردند.

شهیده‌ای که در سوم تیرماه ۱۴۰۴ در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و یاد او و خانواده پنج نفره‌اش، نماد استقامت و ایثار در برابر سختی‌ها است.

سیده محیا که در ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ متولد شده بود، درست در آستانه تولد نهمین سالگرد خود به آسمان پیوست.

این مراسم که با همکاری هیئت رزمندگان و گروه‌های مردمی برگزار شد، با اطلاع‌رسانی در فضای مجازی، خانواده‌ها را به پاسداشت یاد این شهیده کوچک گرد هم آورد.

مادران و کودکان با پوشیدن لباس‌های صورتی که یادآور لباسی بود که شهیده هنگام شهادت به تن داشت، در کنار مزار جمع شدند.

فضای مزار با عطر گل، صدای خنده کودکان و اشک‌های پنهان رنگی متفاوت یافته بود. بادکنک‌ها به هوا رها شدند و میز تولد با دستان مهربان مادران چیده شد.

در ادامه مراسم، «فاطمه زهرا خوش‌جهان» دختری هم‌سن شهیده، با صدایی آرام آیات قرآن را تلاوت کرد و سپس سرود ملی جمهوری اسلامی ایران نواخته شد تا پاسداشت شهدا از کودکی در ذهن‌ها نهادینه شود.

کلیپی از بیانات مقام معظم رهبری با موضوع «یاد شهدا کمتر از شهادت نیست» نیز پخش گردید.

سیده محیا دارای هوش وادب بی نظیر بود

«سید علیرضا صدیقی صابر» عموی شهیده و برادر شهید دانشمند هسته‌ای، با صدایی پر از احساس از خصوصیات اخلاقی سیده محیا سخن گفت: او با وجود سن کم، هوش و ادب بی‌نظیری داشت.

وی افزود: در مسابقه شاهنامه‌خوانی مقام اول را کسب کرد اما جایزه‌اش را به هم‌کلاسی‌ای که موفق نبود هدیه داد تا دل او نشکند. همیشه در خانه سکوت را رعایت می‌کرد تا خواهرش راحت درس بخواند.

جشن تولد با برگزاری مسابقه‌ای کودکانه ادامه یافت و پسرعموهای شهیده کیک تولد را بریدند.

کودکان پرچم حضرت زینب (س) و سال تولد شهیده را بر مزارش تبرک کردند.

این مراسم نه تنها یاد شهیده را گرامی داشت، بلکه نشان داد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در دل کودکان و جامعه زنده و پویاست.

پس از قرائت صلوات و اهدای هدیه به روح شهیده، نگاه‌ها به سوی پنج مزار خانواده صدیقی صابر معطوف شد؛ جایی که سیده محیا در کنار پدر، مادر، خواهر و برادرش آرام گرفته است.

این جشن تولد در جوار مزار شهید، یادآور پیوند ناگسستنی نسل‌های امروز با آرمان‌های شهدا و تأکید بر حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت بود؛ پیامی که امید و اقتدار را در دل مردم زنده نگه می‌دارد.