درخشش دختر کماندار بجنوردی در مسابقات تیراندازی با کمان شرق کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی با کمان شرق کشور روز جمعه به میزبانی مشهد برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۹۰ تیرانداز از استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و گلستان در دو ماده ریکرو و کامپوند و در دو بخش بانوان و آقایان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

استان خراسان شمالی با حضور ۱۵ ورزشکار در این مسابقات نماینده داشت و توانست عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش بگذارد.

در پایان رقابت‌ها، مارال سهرابی در ماده کامپوند حرفه‌ای بانوان موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کند و افتخاری دیگر برای ورزش استان رقم بزند.