به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی‌بهار پیش از ظهر یک‌شنبه در مجمع انتخابات هیئت تیراندازی با کمان خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالم که بار دیگر شاهد رونق این رشته در استان هستیم و امیدوارم با حضور رئیس جدید هیئت، شرایط برای توسعه و موفقیت بیش از گذشته فراهم شود.

وی افزود: خراسان شمالی از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ارزشمندی در ورزش برخوردار است و انتظار داریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از قهرمانان گذشته، این استان سهم پررنگ‌تری در رشته تیراندازی با کمان کشور داشته باشد.

شعبانی‌بهار با تأکید بر لزوم استعدادیابی در بین دانش‌آموزان گفت: تعامل با آموزش‌وپرورش، شهرداری‌ها و خانواده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار این رشته باشد، چراکه تیراندازی با کمان یکی از معدود رشته‌هایی است که در آن دختران و پسران به صورت هم‌زمان می‌توانند فعالیت کنند.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان هر ورزشکاری که توسط هیئت‌ها جذب شود، فدراسیون حمایت مالی خواهد داشت و این روند می‌تواند به افزایش تعداد ورزشکاران به‌ویژه بانوان در رشته تیراندازی با کمان منجر شود.

شعبانی‌بهار بیان کرد: خراسان شمالی با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های انسانی خود می‌تواند یکی از استان‌های تأثیرگذار در تیراندازی با کمان کشور باشد و فدراسیون نیز برای تحقق این هدف، پشتیبانی کامل خواهد داشت.