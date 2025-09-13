  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۸

دختران بجنوردی فینال بدمینتون نونهالان کشور را فتح کردند

بجنورد- رئیس هیئت بدمینتون بجنورد از صعود دو تیم دوبل دختران این شهرستان به فینال مسابقات قهرمانی نونهالان کشور خبر داد.

مریم جوانمرد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مسابقات قهرمانی بدمینتون نونهالان کشور که از ۱۸ تا ۲۲ شهریورماه به میزبانی شیراز برگزار می‌شود، دختران بجنوردی عملکردی کم‌نظیر از خود به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در مرحله یک‌چهارم نهایی، آندیا خالق‌پور و باران کامیابی با نتیجه ۲ بر ۰ تیم مازندران را شکست دادند و هستی عیدی و یاس عباسی نیز در دیداری حساس برابر تیم فارس (میزبان مسابقات) با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی رسیدند.

جوانمرد ادامه داد: با راهیابی هر دو تیم دوبل از خراسان شمالی به فینال، این مرحله به طور کامل در اختیار دختران بجنوردی قرار گرفت که افتخاری بزرگ برای ورزش استان محسوب می‌شود.

رئیس هیئت بدمینتون بجنورد بیان کرد: این موفقیت ادامه مسیر درخشان بدمینتون خراسان شمالی است که پیش‌تر در بخش پسران نیز افتخارآفرینی کرده بود و نشان داد ظرفیت بالایی در این رشته ورزشی داریم.

وی همچنین از همراهی ندا فیروزه به عنوان سرپرست تیم‌ها قدردانی کرد.

