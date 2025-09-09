یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروان تیم‌های ملی جودوی نوجوانان و جوانان ایران در دو بخش بانوان و آقایان راهی جاکارتا شد تا در رقابت‌های قهرمانی آسیا با حریفان برتر این قاره به مصاف برود.

وی افزود: رقابت‌های جودوی نوجوانان آسیا روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریورماه با حضور ۱۹۹ جودوکار از ۲۰ کشور برگزار می‌شود و پس از آن مسابقات رده جوانان نیز طی روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه با حضور ۱۹۲ جودوکار از ۱۸ کشور آسیایی پیگیری خواهد شد.

رئیس هیأت جودو خراسان شمالی تصریح کرد: ابوالفضل نظری در وزن ۵۵ کیلوگرم و امیرحسین ولی‌زاده در وزن ۷۳ کیلوگرم از خراسان شمالی به عنوان نمایندگان ایران در رده نوجوانان به روی تاتامی خواهند رفت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به درخشش این دو ورزشکار در آوردگاه آسیایی، گفت: اعزام ملی‌پوشان خراسان شمالی نشان‌دهنده ظرفیت بالای جودوی استان و تلاش مربیان و خانواده ورزشکاران است.