  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

دو جودوکار خراسان شمالی در رقابت‌های قهرمانی آسیا روی تاتامی می‌روند

دو جودوکار خراسان شمالی در رقابت‌های قهرمانی آسیا روی تاتامی می‌روند

بجنورد- رئیس هیأت جودو خراسان شمالی از اعزام دو ملی‌پوش به مسابقات قهرمانی جودوی نوجوانان آسیا خبر داد.

یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروان تیم‌های ملی جودوی نوجوانان و جوانان ایران در دو بخش بانوان و آقایان راهی جاکارتا شد تا در رقابت‌های قهرمانی آسیا با حریفان برتر این قاره به مصاف برود.

وی افزود: رقابت‌های جودوی نوجوانان آسیا روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریورماه با حضور ۱۹۹ جودوکار از ۲۰ کشور برگزار می‌شود و پس از آن مسابقات رده جوانان نیز طی روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه با حضور ۱۹۲ جودوکار از ۱۸ کشور آسیایی پیگیری خواهد شد.

رئیس هیأت جودو خراسان شمالی تصریح کرد: ابوالفضل نظری در وزن ۵۵ کیلوگرم و امیرحسین ولی‌زاده در وزن ۷۳ کیلوگرم از خراسان شمالی به عنوان نمایندگان ایران در رده نوجوانان به روی تاتامی خواهند رفت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به درخشش این دو ورزشکار در آوردگاه آسیایی، گفت: اعزام ملی‌پوشان خراسان شمالی نشان‌دهنده ظرفیت بالای جودوی استان و تلاش مربیان و خانواده ورزشکاران است.

کد خبر 6585180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها