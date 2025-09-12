  1. استانها
بارندگی شدید تابستانی در غرب مازندران

رامسر - بارندگی شدید و رگباری روزهای پایانی تابستان علاوه بر لطافت هوا، دردسرهایی را برای شهروندان رامسری و غرب مازندرانی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی شدید و ناگهانی که شامگاه جمعه در رامسر آغاز شده، موجب آبگرفتگی معابر شده است.

این شرایط جوی که به صورت رگبارهای متناوب ادامه دارد، تردد در برخی نقاط شهری و جاده‌های منتهی به رامسر را با مشکلاتی همراه کرده است.

اداره کل هواشناسی مازندران با اعلام هشدار نارنجی نسبت به تشدید بارش‌ها و احتمال بروز سیلاب‌های ناگهانی در استان هشدار داد.

بر اساس آخرین پیش‌بینی‌ها، بارش‌ها تا پایان امشب ادامه خواهد داشت و مناطق مختلف به ویژه نقاط کوهستانی و پرشیب در معرض خطر رانش قرار دارند.

مدیریت بحران استان ضمن فعال‌سازی تمام ظرفیت‌های امدادی، از شهروندان خواسته است تا با رعایت نکات ایمنی و پرهیز از سفرهای غیرضروری، زمینه کاهش خسارات احتمالی را فراهم کنند.

همچنین نیروهای عملیاتی در آماده‌باش کامل بوده و به صورت شبانه‌روزی وضعیت مناطق آسیب‌پذیر را رصد می‌کنند.

