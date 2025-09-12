https://mehrnews.com/x38ZCK ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۳۴ کد خبر 6587399 استانها گیلان استانها گیلان ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۳۴ آبگرفتگی معابر بر اثر شدت بارش باران در آستارا آستارا- بارش شدید باران از عصر جمعه در شهرستان مرزی آستارا موجب آبگرفتگی معابر و خیابانها در این شهرستان شد. دریافت 7 MB کد خبر 6587399 کپی شد مطالب مرتبط بارندگی رگباری در رامسر بارندگی شدید تابستانی در غرب مازندران هشدار وقوع سیلابهای نقطهای در مازندران هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان؛ احتمال سیلاب و آبگرفتگی تا دوشنبه برچسبها آستارا بارندگی شدید و آبگرفتگی فصل تابستان
نظر شما