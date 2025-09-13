به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگر پور شهردار منطقه ۱۹ تهران بیان داشت: در آستانه بازگشایی مدارس و اجرای طرح «استقبال از مهر»، عملیات دیوارنگاره و نقاشی دیواری مدارس سطح منطقه با هدف زیباسازی محیط‌های آموزشی و افزایش نشاط اجتماعی دانش‌آموزان آغاز شد.

وی گفت: تاکنون بیش از ۸۵ درصد مدارس شامل این طرح در منطقه دیوارنگاری شده و حدود ۱۵ درصد دیگر نیز در حال اجراست. حجم عملیات انجام‌شده در سال جاری بیش از چهار هزار متر مربع بوده و حدود سه هزار متر مربع دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

شهردار منطقه ۱۹ با اشاره به اهداف این طرح اظهار داشت: اجرای نقاشی‌های دیواری در مدارس با استفاده از نقش‌هایی همچون گل و بوته و طرح‌های هنری، علاوه بر زیباسازی محیط آموزشی، به ایجاد انگیزه و شور و نشاط در میان دانش‌آموزان کمک می‌کند.

وی بیان داشت: از جمله مدارس تکمیل‌شده در این طرح می‌توان به مدارس کریمی، باهنر، کیهانی، عدالت، هیدخت و شهید موسوی اشاره کرد. همچنین در مدارس رابعی و دانش، به ترتیب ۹۰ درصد و در دبیرستان امام خامنه‌ای ۷۰ درصد پیشرفت حاصل شده است. علاوه بر این، عملیات دیوارنگاره در مجموعه مدارس کوچه مدرسه خیابان آموزگار نیز آغاز شده است.

گفتنی است در کنار مدارس، دیوارنگاره اداره آموزش و پرورش منطقه نیز با تصاویری از امام خمینی (ره) و شهید صنیع‌خانی اجرا شده است.