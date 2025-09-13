دانشگاه آزاد اسلامی همدان قهرمان مقتدر لیگ برتر هاکی بانوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی بانوان کشور یادواره شهدای جلیل با حضور ۱۱ تیم از سراسر کشور، ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه به میزبانی یاسوج برگزار شد.

در این مسابقات، تیم دانشگاه آزاد اسلامی همدان با اقتدار کامل از مرحله گروهی تا دیدار پایانی پیش رفت و با نتایج پرگل، قله قهرمانی را فتح کرد.

دختران همدانی در مرحله گروهی با برتری خیره‌کننده ۲۳ بر ۱ مقابل هیئت هاکی خوزستان، پیروزی ۹ بر ۰ برابر هیئت هاکی کرمان و بردهای متوالی مقابل شهدای غدیر قم و هیئت هاکی مرکزی، جایگاه خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی تثبیت کردند.

در مرحله نیمه‌نهایی، این تیم با نتیجه ۳ بر ۰ هیئت هاکی گیلان را پشت سر گذاشت. در دیگر دیدار این مرحله، تیم محراب لیفتراک کارا ماشین تبریز با شکست ۹ بر ۰ هیئت هاکی مرکزی، بلیت فینال را گرفت.

دیدار نهایی در فضایی پرشور و با حساسیت بالا برگزار شد. دو تیم همدان و تبریز در وقت قانونی به تساوی رسیدند و تکلیف قهرمان در ضربات شوت اوت مشخص شد.

در این ضربات، شاگردان دانشگاه آزاد اسلامی همدان با تمرکز و دقت مثال‌زدنی ۵ بر ۳ پیروز شدند و جام قهرمانی را بالای سر بردند.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری، تیم‌های محراب تبریز، هیئت هاکی مرکزی و هیئت هاکی گیلان به ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند و تیم‌های سولدوز آذربایجان غربی، شالوده شایان یاسوج، سپیدار علی‌آباد همدان، هیئت هاکی کهگیلویه و بویراحمد، هیأت هاکی خوزستان، هیئت هاکی کرمان و شهدای غدیر قم در جایگاه‌های بعدی ایستادند.

بهترین خط حمله مسابقات به دانشگاه آزاد اسلامی همدان تعلق گرفت و محراب تبریز عنوان برترین خط دفاع را به نام خود ثبت کرد. همچنین پرگل‌ترین دیدار این دوره، پیروزی ۲۳ بر ۱ دختران همدانی برابر هیئت هاکی خوزستان بود.

با اعلام فدراسیون هاکی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان به‌عنوان قهرمان این رقابت‌ها، نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات آسیایی خواهد بود؛ افتخاری که برگ زرینی در کارنامه ورزش بانوان استان همدان به شمار می‌رود.