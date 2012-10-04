به گزارش خبرنگار مهر، بانوان همدان در دومین مرحله لیگ کورسی دوچرخه ‌سواری بانوان شرکت می‌کنند.

بر اساس این گزارش، دومین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی بانوان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان و در مواد پیست و جاده، از پانزدهم مهر ماه به مدت سه روز تحت عنوان گرامیداشت «شهدای زن» در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

تیم هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان با حضور مریم قیاسوند، نیکناز فاضلی، دلارام ذارکانی، ماندانا دهقان، ریحانه طالبی، شادی شریعتی، سعیده سیاحیان، انسیه بیاتی و پرفام ذاکرانی به عنوان رکابزن و آذین امینایی به عنوان مربی در این دوره از رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

تاکنون حضور تیم‌های دوچرخه سواری همدان، خوزستان، اطلس اصفهان، کنگاور، پیراهن سوین، یزد و خوزستان در این دوره از رقابت‌ها، قطعی شده است.

در این دوره از رقابت‌های لیگ کورسی بانوان، امتیازات در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان در مواد پیست به صورت مجزا محاسبه خواهد شد.

ووشو کاران ملایری هفت مدال کشوری گرفتند

تیم ووشو ملایر در سبک خواچوان در مسابقات قهرمانی خوش درخشید.

این مسابقات با حضور 300 ووشو کار از سراسر کشور در شهر کرمانشاه برگزار شد و تیم ملایر به نمایندگی از استان همدان هفت نشان رنگارنگ به دست آورد.

محمد جباری با قهرمانی در این دور از رقابت ها نشان طلا به دست آورد و حسین بهرام طجری، سجاد شاهسوند، ابوالفضل بختیاری، حسن کرمی فر، علی نجفی و علیرضا کولیوند سالوکی به مقام سوم دست یافتند و شش گردن آویز برنز را برای استان همدان به ارمغان آوردند.

تیم امید الوند هگمتانه قهرمان لیگ امید پرش با اسب کشور

تیم پرش با اسب امید الوند هگمتانه (همدان) قهرمان مسابقات لیگ امید کشور شد.

در این مسابقات تیمهای جی نی اصفهان و نیروی زمینی مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.

مسابقات پرش با اسب تیمهای لیگ امید امسال برای اولین بار و همزمان با مسابقات پرش بااسب لیگ برتر کشور با شرکت هفت تیم پرش با اسب از تهران و دیگر استانهای کشور برگزار شد.

در نخستین دوره مسابقات پرش با اسب لیگ امید کشور در مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران تیمهای امید آزمون (تهران)، الو ایران (تهران)، نیروی زمینی (تهران)، امید جی نی (اصفهان)،امید البرز (البرز)، امید کرمان (کرمان) و امید الوند هگمتانه (همدان) به رقابت پرداختند.

در پایان رقابتها تیم امید الوند هگمتانه با کسب 68امتیاز به مقام قهرمانی رسید، تیم امید جی نی اصفهان با 66 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم نیروی زمینی با 62 امتیاز مقام سوم را کسب کرد.

تیم همدان را رضا شکری، سهند بی بی گل، علی رضا علی زاده و علی رابطی به مربیگری علیرضا بختیاری و سرپرستی سید وحید برقعی تشکیل می دهند.

حضور همدان در لیگ برتر هاکی باشگاههای کشور

هفتمین دوره لیگ برتر باشگاههای کشور در بخش آقایان از نیمه دوم مهرماه آغاز می شود.

بر اساس این گزارش، 12 تیم از استانهای کشور در این دوره از مسابقات حضور دارند و دوره مقدماتی در دو گروه شش تیمی بصورت متمرکز رفت و برگشت انجام می شود.

در گروه الف نفت و گاز گچساران، شهرداری اراک،هیئت هاکی فارس،هیئت هاکی کرمان، هیئت هاکی ایلام و هیئت هاکی سمنان به مصاف هم می روند.

در گروه ب نیز هیئت هاکی آذربایجان غربی، هیئت هاکی گلستان، شهرداری تبریز،هیئت هاکی البرز،هیئت هاکی لرستان و هیئت هاکی همدان به مصاف هم می روند.

میثم مصطفی جوکار مدال طلا گرفت

در رقابت‌های کشتی آزاد دانشجویان جهان میثم مصطفی جوکار کشتی گیر استان همدان مدال طلا را تصاحب کرد.

در رقابت‌های کشتی آزاد دانشجویان جهان که در فنلاندبرگزار می شود میثم مصطفی جوکار کشتی‌گیر وزن 84 کیلوگرمی کشورمان در مسابقه نخست مقابل توماژ نواکوفسکی از لهستان قرار گرفت و در پایان موفق شد در دو تایم متوالی با نتایج مشابه شش6 بر صفر از سد حریف خود بگذرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد.

جوکار در دور بعد در دو تایم با نتایج 2 بر صفر و 3 بر صفر ندلکو ندلکوف از بلغارستان را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد.

کشتی گیر همدانی در مرحله نیمه نهایی در دو تایم با نتایج یک بر صفر و 3 بر صفر احمد ماگومدوف از روسیه را مغلوب کرد و فینالیست شد.

میثم مصطفی جوکار در فینال در دو تایم متوالی با نتایج 3 بر صفر و 6 بر صفر حریفی از ترکیه را شکست داد و مدال طلای این وزن را بر گردن آویخت.

اعزام تیم هندبال همدان به مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور

تیم هندبال استان همدان به مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور اعزام شد.

براساس این گزارش، مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان کشور به مدت پنج روز به میزبانی قزوین برگزار می شود

تیم همدان با 19 ورزشکار و به مربیگری و سرپرستی علی غفاری در این رقابتها حاضر می شود.

اعزام تیم نیو فول کیک بوکسینگ همدان به مسابقات قهرمانی کشور

تیم های نیو فول کیک بوکسینگ استان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شد.

مسابقات نیو فول کیک بوکسینگ قهرمانی کشور از امروز به مدت دو روز به میزبانی تهران برگزار می شود

تیم همدان با 9 ورزشکار و به مربیگری فردین مومیوند و سرپرستی علیرضا آقا ملایی در سه رده سنی بزرگسلان، جوانان ونونهالان در این رقابتها حاضر می شود.