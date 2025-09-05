کارا ماشین تبریز قهرمان پانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای روز پایانی پانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی کشور که از ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه به میزبانی تبریز در سالن مشروطه برگزار شد.

دیدارهای امروز که با حضور بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی، یعقوب هوشیار شهردار تبریز، مهدی نوائی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز و دیگر مسیولین شهری انجام گرفتگرفت، تیم‌های موبایل مرکزی اصفهان و هیئت هاکی اصفهان برای تعیین تیم‌های پنجم و ششم به مصاف هم رفتند که این بازی در زمان قانونی با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسیده و در ضربات پنالتی نماینده اصفهان با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید.

بدین ترتیب نماینده اصفهان به مقام پنجم و نماینده مرکزی به مقام ششم این مسابقات دست پیدا کردند.

در دیدار رده‌بندی که بین محاویس سمنان و نفت و گاز گچساران برگزار شد نیز بازی پرتنش، حساس و نزدیک دو تیم در نهایت با برتری ۳ بر ۲ محاویس به پایان رسید. با توجه به نتیجه این بازی محاویس سمنان در رده سوم و نفت و گاز گچساران در رده چهارم این مسابقات قرار گرفتند.

در دیدار فینال نیز تیم‌های کارا ماشین تبریز و صبا سازه الوند همدان به مصاف هم رفتند که نماینده تبریز موفق شد با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل حریف خود به پیروزی رسیده و عنوان قهرمانی پانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی کشورمان که با عنوان یادواره شهدای خدمت برگزار شد را کسب کند.

نتایج مسابقات به ترتیب ذیل معرفی شدند؛

مقام اول: کارا ماشین تبریز

مقام دوم: صبا سازه الوند همدان

مقام سوم: محاویس سمنان

مقام چهارم: نفت و گاز گچساران

مقام پنجم: موبایل مرکزی اصفهان

مقام ششم: هیئت هاکی مرکزی

مقام هفتم: پگاه زنجان

مقام هشتم: هتل سنگسر سمنان

مقام نهم: هیئت هاکی مازندران

مقام دهم: هیئت هاکی اردبیل

گفتنی است، دیدار پایانی این مسابقات با حضور رئیس فدراسیون هاکی، مسئولان استانی و شهری برگزار و به صورت زنده پخش شد.