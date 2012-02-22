اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هاکی همدان نایب قهرمان مسابقات لیگ برتر بانوان کشور شد.

دور برگشت لیگ برتر بانوان که در مازندران برگزار شده بود با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.

در پایان این دوره از رقابتها تیم هیئت هاکی لرستان با کسب 27 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت.

هیئت هاکی همدان با 16 امتیاز دوم شد و هیئت هاکی خراسان رضوی با 14 امتیاز در جای سوم ایستاد.

همچنین تیمهای بهساز بتن خراسان رضوی، هیئت هاکی گیلان، تربیت بدنی زنجان، منتخب آذربایجان غربی، هیئت هاکی مازندران و هیئت هاکی کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب موفق به کسب مقام های چهارم تا نهم این دوره از مسابقات شدند.

تیم هاکی بانوان همدان هر سال در بین سه تیم برتر رقابت های لیگ برتر کشور قرار دارد.

همدان میزبان لیگ برتر دسته یک اسکیت هاکی شد

مسابقات لیگ دسته یک اسکیت هاکی کشور از چهارم اسفندماه جاری به میزبانی سالن شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار می شود.

در این مسابقات تیم دانشگاه آزاد همدان در سالن شهید بهشتی این دانشگاه میزبان تیم های تهران و شیراز است.

این رقابت ها به مدت دو روز و در رده سنی آزاد در همدان برگزار می شود.

تیم اسکیت هاکی همدان در این رقابت ها را سید نیما الحسینی هدایت می کند و سرپرستی این تیم نیز برعهده آرش رهی است.

دعوت از سه کشتی گیر همدانی به اردوی تیم ملی

سه کشتی گیر آزادکار همدانی به اردوی تیم ملی کشتی کشور دعوت شدند.

مرحله دوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد از روز پنجشنبه هفته جاری با دعوت از 33 کشتی‌گیر آغاز خواهد شد.

براساس دعوت مدیر تیم های ملی، "صادق گودرزی" در وزن 74 کیلوگرم، "جمال میرزایی" و "میثم مصطفی جوکار" در وزن 84 کیلوگرم هر سه از استان همدان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

دومین اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابتهای جام تختی و گزینشی المپیک 2012 لندن با دعوت از 33 کشتی‌گیر در روزهای چهارم تا 22 اسفندماه در خانه کشتی تهران برگزار می‌شود.

صادق گودرزی هفته گذشته مدال طلای کشتی آزاد قهرمانی آسیا را کسب کرد و جمال میرزایی و میثم مصطفی جوکار به ترتیب مدال های طلا و برنز مسابقات بین المللی جام یاشاردوغو را به دست آوردند.

علیصدر همدان پیشتاز مسابقات فوتسال گروه هفت مناطق کشور

تیم فوتسال علیصدر همدان با کسب شش امتیاز پیشتاز مسابقات فوتسال گروه هفت مناطق کشور است.

بر اساس این گزارش در مسابقات گروه هفت این رقابت ها به میزبانی شهرستان تبریز، تیم‌های "علیصدر همدان"، "ماهان خراسان"، "آرتین رویان اصفهان"، "آئیلین گسترش تبریز" و "شاهد فارس" حضور دارند.

تیم علیصدر همدان در دور اول این مسابقات با نتیجه شش بر دو "آئیلین گسترش تبریز" را شکست داد و در دور دوم نیز "شاهد فارس" را با نتیجه هشت بر سه مغلوب کرد.

تیم فوتسال علیصدر همدان هم اکنون با کسب شش امتیاز صدرنشین گروه هفت این رقابت ها است.

تیم های فوتسال علیصدر همدان، ماهان خراسان و آرتین رویان اصفهان به عنوان مدعیان سال گذشته، امسال رقابتی جذاب را در گروه هفت این دوره از مسابقات دارند.

این مسابقات تا چهارم اسفند ماه جاری ادامه خواهد داشت.

دعوت تیم کاتای بزرگسالان همدان به اردوی تیم ملی کاراته

تیم کاتای بزرگسالان همدان و یک کاتارو از سوی فدراسیون کاراته کشور برای شرکت در مرحله دوم رقابت های انتخابی تیم ملی دعوت شدند.

بر اساس این گزارش از سوی فدراسیون کاراته، 43 کاتارو برای شرکت در مرحله دوم رقابت های انتخابی تیم ملی دعوت شدند.

مرحله دوم مسابقات انتخابی کاراته 18 اسفند ماه در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار خواهد شد و نفرات برتر به اردوی تیم ملی راه خواهند یافت.

در بین اسامی دعوت شده در کاتای انفرادی 16-17سال نام سجاد ضرغامی از همدان به چشم می خورد و کاتای تیمی بزرگسالان از همدان نیز برای این مسابقات دعوت شده است.

داوران و مربیان همدانی در کلاس های آموزشی شرکت کردند

داوران ومربیان همدانی در کلاس های آموزشی سبک هوکوتوریو جوجیتسو شرکت کردند.

یک دوره کلاس آموزشی داوری درجه 1 و درجه 2 و مربیگری عملی درجه 1 و در جه 2 سبک هوکوتوریو جوجیتسو در تهران برگزار شد

در این دوره آموزشی علی اکبر زنگنه در داوری و مربیگری درجه یک در کلاس ها حاضر شد.

همچنین حسین زنگنه و مهدی نجاتی در مربیگری و داوری درجه 2 در این کلاس ها شرکت و موفق به دریافت گواهینامه مربیگری و داوری شدند.

حضور شمشیربازان همدانی در مسابقات جایزه بزرگ

مسابقات جایزه بزرگ شمشیربازی در 2 اسلحه اپه و سابر از فردا در تهران برگزار می شود .

بر اساس این خبر شمشیربازان اسلحه اپه استان همدان شامل سامان آزادیان، سعید شعبانی راد، هادی مجلسی و پارسا الیاسی از فردا با حریفان به رقابت می پردازند.

در اسلحه سابر نیز حسام همدانی و سینا مشکاتی در سالن شهید کلاهدوز تهران با حریفان مسابقه می دهند.