  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

تمهیدات اورژانس استان تهران در مراسم جشن با شکوه «امت احمد»

تمهیدات اورژانس استان تهران در مراسم جشن با شکوه «امت احمد»

اورژانس تهران با بالگرد، آمبولانس، موتورلانس و تیم‌های عملیاتی در مسیر مراسم جشن با شکوه «امت احمد»حضور دارد و در مواقع ضروری با ۱۱۵ تماس بگیرید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل اورژانس استان تهران، اورژانس استان تهران به منظور تأمین سلامت شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه «امت احمد»، با ۲ فروند بالگرد، ۱۵ دستگاه آمبولانس، ۱۶ دستگاه موتورلانس، ۳ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، یک دستگاه کلینیک سیار، خودروی ارتباطات سیار، خودروی پشتیبانی و ۱۳ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات و در مجموع با ۸۰ نیروی کارشناس عملیاتی آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.

شرکت‌کنندگان در صورت نیاز می‌توانند به کارشناسان اورژانس مستقر در مسیر جشن مراجعه کرده یا با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند

کد خبر 6585640
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها