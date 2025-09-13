به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین حضور کیث کلاگ، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کی‌یف را به پدافند هوایی تشبیه کرد و گفت که ساکنان پایتخت اوکراین دیشب، شب نسبتاً آرامی را سپری کردند.

زلنسکی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی با لحنی طنزآمیز گفت که حاضر است به کلاگ شهروندی اوکراین و یک آپارتمان اعطا کند. ارتش روسیه طی هفته گذشته حملات گسترده موشکی و پهپادی را علیه شهرهای مختلف اوکراین تدارک دید.

وی افزود: می‌خواهم از ژنرال کلاگ تشکر ویژه بکنم. صادقانه ما از این موضوع مطلع نبودیم اما کاشف به عمل آمد که آمریکا پدافند هوایی دارد که دست کمی از پاتریوت ندارد. زمانی که شما در کی‌یف هستید، شهروندان قطعاً می‌توانند شب‌ها آسوده بخوابند.

رئیس جمهور اوکراین با اشاره به اینکه حملات گسترده روسیه زمانی که کلاگ در کی‌یف حضور دارد، متوقف می‌شوند، اضافه کرد: این مسئله در زمان سفر نمایندگان سایر کشورها صادق نیست. چنین نفوذی حتی می‌تواند به عنوان نوعی تلاش برای آتش‌بس عمل کند.

به گفته زلنسکی، حضور نماینده آمریکا «روسیه را ترغیب به توقف بمباران کرد» و این موضوع را با سفر مقامات ارشد سازمان ملل، ناتو و صندوق بین‌المللی پول در گذشته که با حملات روسیه تلاقی داشت، مقایسه کرد. وی اضافه کرد که اعمال فشار بر پکن نیز می‌تواند تعیین‌کننده باشد زیرا روسیه همچنان از لحاظ سیاسی و اقتصادی به چین وابسته است.

وی با تکرار موضع قبلی خود درباره اینکه در ازای صلح به روسیه خاک نمی‌دهد، افزود: تقدیم این بخش یا آن بخش از خاک اوکراین به روسیه در ازای توقف جنگ، ممکن نیست. این راه‌حل امکات‌پذیر نیست بلکه صرفاً یک وقفه است.

زلنسکی مدعی شد که تضامین امنیتی برای اوکراین، ضمانت‌های امنیتی برای اروپا محسوب می‌شوند و در ادامه خواستار اعمال تحریم، تعرفه و مصادره اموال روسیه با هدف منزوی کردن مسکو شد.

وی ادامه داد: ما خواستار پایان تضمینی جنگ، ضمانت امنیتی برای اوکراین و مسئولیت‌پذیری تضمین‌شده روسیه بابت کاری که علیه اوکراین کرده است، هستیم.

نماینده ویژه ترامپ در تابستان امسال چندین بار به کی‌یف سفر کرده است. او در جریان آخرین سفرش، موضوع ضمانت‌های امنیتی، اعمال فشار بر روسیه و بازگشت کودکان ربوده‌شده اوکراینی را مطرح کرد. سفر کلاگ به اوکراین در روز استقلال اوکراین در ماه آگوست نیز توجهات را به خود جلب کرد زیرا در آن مقطع نیز هیچ حمله موشکی بزرگی علیه اوکراین صورت نگرفت.

ادبیات و لحن کلام زلنسکی برای اشاره به موضوعات مرتبط با رئیس جمهور آمریکا، پس از آخرین دیدار او و ترامپ در کاخ سفید دستخوش تغییر شده است. شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز اواخر مرداد نوشت که کِر استارمر، نخست وزیر انگلیس پیش از دیدار زلنسکی با ترامپ، درباره نحوه رفتار و اجتناب از تکرار تنش توصیه‌هایی کرده بو د. تلگراف هم نوشته بود که وزرا و مقامات انگلیسی درباره نحوه «سخن گفتن با ترامپ» به زلنسکی توصیه‌هایی کرده و گفته بودند که تملق رئیس جمهور آمریکا را بگوید!