زلنسکی: «ناسامز» و «پاتریوت» به اوکراین می رسند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز چهارشنبه اعلام کرد که اولین محموله‌های تسلیحاتی مطابق با برنامه جدیدی که توسط متحدان اروپایی آمریکا و کی یف توافق شده است، شامل موشک‌های مرتبط با سامانه‌های دفاع هوایی «ناسامس» و «پاتریوت» خواهد بود.

رئیس جمهور اوکراین سپس گفت که انتظار دارد کل بودجه تعهد شده برای کشورش در ماه اکتبر به ۳.۵ میلیارد دلار برسد.

زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا در کی یف، گفت که ۲ محموله اول، به ارزش هر کدام ۵۰۰ میلیون دلار، «قطعاً» شامل موشک‌های دفاع هوایی خواهند بود.

اوکراین به شدت به سامانه‌های دفاع هوایی دوربرد وابسته است.

نماینده ارشد ناتو در اوکراین به رویترز گفت که اولین محموله‌های تجهیزات در حال حاضر در حال ارسال هستند.

پاتریک ترنر گفت: ۴ بسته تحت فهرست الزامات اولویت‌دار اوکراین قبلاً تأمین مالی شده‌اند و تجهیزات در حال ارسال هستند.

این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هزینه تمامی کمک‌هایی که برای ادامه جنگ افروزی کی یف به اوکراین می‌دهد را کشورهای اروپایی و اعضای ناتو می‌پردازند.