به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که تحریم‌های اروپایی‌ها علیه مسکو به اندازه کافی قوی نیست.

ترامپ در جمع خبرنگاران در نیوجرسی گفت: تحریم‌هایی که آنها اعمال می‌کنند، به اندازه کافی شدید نیست. و من هم تمایل به اعمال تحریم دارم اما آنها باید تحریم‌هایشان را تشدید کنند تا با آنچه من اعمال می‌کنم، جور در بیاید.

رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد مادامی که اروپا به خرید نفت روسیه ادامه دهد، نباید از آمریکا انتظار اعمال تحریم علیه مسکو را داشته باشد.

ترامپ پیشتر در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشته بود که «من آماده‌ام تا تحریم‌های شدیدی را علیه روسیه اعمال کنم به شرطی که تمام کشورهای ناتو با اقدامی مشابه موافقت کرده و نسبت به آن مبادرت ورزند؛ همچنین تمام کشورهای عضو ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.»