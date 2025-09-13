  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

مبارزات کامران قاسمپور در مسابقات قهرمانی جهان با برد آغاز شد

کامران قاسمپور ملی‌پوش ۸۶ کیلوگرم کشورمان مقابل حریف قرقیزستان خود به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد به میزبانی زاگرب کرواسی، در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور در دور نخست با موخامد عبداله‌یف کشتی‌گیر قرقیزستان مبارزه کرد که با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز میدان شد.

پس از این پیروزی، کامران قاسمپور باید با برنده کشتی میان «هاده آیدوسی» از چین و «باتبیلگون نادامبات» از مغولستان پیکار کند. ابراهیم کادیف روس در گروه قاسمپور حضور دارد و احتمال سرشاخ شدن وی با قاسم‌پور وجود دارد. زاهید والنسیا از آمریکا نیز در گروه قاسمپور است اما تا مرحله نیمه نهایی به نماینده کشورمان برخورد نخواهد کرد.

سیده فرزانه شریفی

