طلای جهان در انتظار آزادکاران؛ فرصت بزرگ برای ایران در غیاب مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰ کشتی‌گیر آزادکار ایرانی از روز شنبه (۲۲ شهریورماه) در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد کرواسی به مصاف حریفان خواهند رفت. این مسابقات به‌عنوان نخستین رویداد جهانی پس از المپیک ۲۰۲۴ پاریس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما نکته قابل توجه این است که خیلی از مدعیان و دارندگان مدال طلای المپیک در این مسابقات حضور پیدا نکردند.



ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در این دوره از مسابقات، ۵۷ کیلوگرم: علی مؤمنی، ۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد، ۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد، ۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی، ۷۴ کیلوگرم: یونس امامی، ۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی، ۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور، ۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور، ۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا و ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع خواهد بود.



در ادامه به تحلیل وضعیت تیم ملی کشتی آزاد ایران می‌پردازیم:



تیم ملی کشتی آزاد ایران با حضور کشتی‌گیرانی با تجربه و مدال‌آور، در اکثر اوزان شانس بالایی برای کسب مدال دارد. در برخی از اوزان، غیبت برخی از مدال‌آوران المپیک و جهانی، فرصت مناسبی را برای نمایندگان ایران فراهم کرده است.



۵۷ کیلوگرم: علی مؤمنی برای نخستین بار در مسابقات جهانی حضور می‌یابد. او با کسب مدال برنز در رقابت‌های امیدهای جهان، نشان داده که پتانسیل بالایی دارد. در غیاب ری هیگوچی از ژاپن، او فرصت مناسبی برای درخشش دارد.



۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد، دیگر کشتی‌گیر جوان ایران، نخستین تجربه جهانی خود را کسب می‌کند. او دارنده مدال برنز قهرمانی آسیا است و در رقابت با حریفانی چون زائور اوگویف از روسیه و زلیم خان آباگاروف از آلبانی، شانس خوبی برای کسب مدال دارد.



۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد با تجربه‌ای که از مسابقات جهانی و المپیک دارد، یکی از مدعیان اصلی مدال طلا در این وزن است. او در سید یک مسابقات قرار دارد و انگیزه زیادی برای انتقام از کوتارو کیوکا از ژاپن دارد.

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی اگرچه در بین ۸ نفر برتر سیدبندی قهرمانی جهان حضور ندارد، از امیدهای اصلی ایران برای کسب مدال طلا در کرواسی است. او دارنده دو مدال نقره جهانی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ است و به دنبال نخستین مدال طلای جهانی خود است.

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی در غیاب حریفانی چون رازامبک جمال‌الف از ازبکستان و دایچی تاکاتانی از ژاپن، فرصت مناسبی برای کسب مدال طلا دارد. او پیش از این دو مدال برنز جهانی را کسب کرده است و اکنون به دنبال سکوی نخست است.

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی که در سید ۵ مسابقات قرار دارد، با کسب دو مدال نقره و دو برنز جهانی، به دنبال نخستین مدال طلای جهانی خود است. او پس از عمل جراحی، با آمادگی کامل به رقابت می‌پردازد.

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور، دارنده دو مدال طلای جهانی در وزن ۹۲ کیلوگرم، برای نخستین بار در وزن ۸۶ کیلوگرم به میدان می‌رود. او با انگیزه بالا به دنبال سومین مدال طلای جهانی خود است.

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور که نخستین تجربه جهانی خود را کسب می‌کند، دارنده مدال طلای جوانان و امیدهای جهان است. او با سید ۶ مسابقات، به دنبال کسب مدال طلا در این وزن است.



۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا که در المپیک ۲۰۲۴ پاریس مدال برنز را کسب کرده است، با انگیزه بالا به دنبال نخستین مدال طلای جهانی خود است. او با رقبایی چون احمد تاج‌الدین‌اف از روسیه و کایل اسنایدر از آمریکا رقابت خواهد کرد.

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، دارنده دو مدال طلای جهانی، در غیاب طاها آکگول از ترکیه و گنو پتریاشویلی از گرجستان، مدعی اصلی مدال طلا در این وزن است. او با آمادگی کامل به دنبال سومین مدال طلای جهانی خود است.

پیش‌بینی‌ها و شانس‌های ایران

با توجه به غیبت برخی از مدال‌آوران المپیک و جهانی در این دوره از مسابقات، تیم ملی کشتی آزاد ایران فرصت مناسبی برای درخشش دارد. کشتی‌گیرانی چون رحمان عموزاد، یونس امامی، کامران قاسمپور و امیرحسین زارع با تجربه و توانمندی‌های خود، شانس بالایی برای کسب مدال طلا دارند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیبی از کشتی‌گیران با تجربه و جوانان با انگیزه، به دنبال کسب نتایج درخشان در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب است.