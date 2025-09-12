پژمان درستکار: کامران قاسمپور و زارع شانس بالایی برای موفقیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان درستکار پیش از مسابقات کشتی جهان در مورد شرایط تیم کشتی آزاد گفت: خوشبختانه شرایط وزنی کشتیگیران بسیار خوب و ایدهآل است و روند پایین آوردن وزن نیز به گونهای انجام شد که دچار مشکل نشوند. امیدوارم با دعای خیر مردم، تلاش بچهها و همبستگی و اتحادی که در تیم وجود دارد، نتایجی حاصل شود که باعث شادی و سرافرازی کشتی ایران و خوشحالی مردم شود.
وی در واکنش به اینکه زارع و قاسمپور شانس بالایی برای کسب مدال طلا دارند، گفت: من اعتقاد دارم پیشبینی کردن در کشتی خوب نیست و همه پیشبینیها و پیشداوریها باعث شده نفراتی که روی مدال آوری آنها حساب کردیم دچار لغزش شوند و هم اینکه کسانی که فکر میکردیم خوب نیستند به مدال رسیدند، بنابراین ما باید به همه تیم امیدوار باشیم. امیرحسین زارع و کامران قاسمپور هم به واسطه پیشینه و عناوینشان شانس بالایی برای موفقیت دارند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تأکید کرد: ما یک تیم واحد هستیم و همه کشتیگیران باید تلاش کنند تا نتیجهای ارزشمند در بخش تیمی نیز حاصل شود. امیدوارم با تلاش همه اعضای تیم، دل علاقهمندان کشتی شاد شود.
