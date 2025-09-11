درستکار: به غیر از قهرمانی به چیز دیگری فکر نکنید؛ مردم انتظار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰ کشتی‌گیر آزادکار ایرانی از روز شنبه (۲۲ شهریورماه) در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد کرواسی به مصاف حریفان خواهند رفت. این مسابقات به‌عنوان نخستین رویداد جهانی پس از المپیک ۲۰۲۴ پاریس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما نکته قابل توجه این است که خیلی از مدعیان و دارندگان مدال طلای المپیک در این مسابقات حضور پیدا نکردند.



ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در این دوره از مسابقات، ۵۷ کیلوگرم: علی مؤمنی، ۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد، ۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد، ۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی، ۷۴ کیلوگرم: یونس امامی، ۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی، ۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور، ۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور، ۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا و ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع خواهد بود.

پژمان درستکار سرمربی تیم ملی ایران در تمرین روز چهارشنبه ملی پوشان که نخستین تمرین آنها در زاگرب بود، گفت: رقابت های کشتی همیشه برای مردم ایران اهمیت داشته و اینکه شما چه نتایجی در این مسابقات بگیرید بسیار مهم است.

وی ادامه داد: به هیچ چیز به جز قهرمانی فکر نکنید، قطعا قهرمانی و مدال های طلای شما در شرایط فعلی، مردم ایران بیش از پیش خوشحال خواهد کرد.

درستکار خاطرنشان کرد: کشتی همواره در مسابقات جهانی و المپیک افتخارآفرین بوده و مردم نیز انتظار دارند که قهرمانانشان با تمام وجود به روی تشک بروند، پس شما هم وظیفه دارید که کم نگذارید و با غیرت و همت ایرانی پشت حریفان را به زمین بزنید.