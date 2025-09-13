  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵

صعود جوان به فینال مسابقات کشتی جهان

صعود جوان به فینال مسابقات کشتی جهان

احمد محمدنژاد جوان کشتی‌گیر وزن ۶۱ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی حریف کره شمالی خود را شکست داد و فینالیست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی قهرمانی جهان، احمد محمدنژاد جوان کشتی‌گیر وزن ۶۱ کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف کوم هیوک کیم از کره شمالی رفت که با نتیجه ۳ بر ۲ از سد کوم هیوک کیم از کره شمالی گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

وی در دیدار فینال به مصاف زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه می‌رود.


جوان در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داده بود.

کد خبر 6588362
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها