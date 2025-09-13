صعود جوان به فینال مسابقات کشتی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی قهرمانی جهان، احمد محمدنژاد جوان کشتی‌گیر وزن ۶۱ کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف کوم هیوک کیم از کره شمالی رفت که با نتیجه ۳ بر ۲ از سد کوم هیوک کیم از کره شمالی گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

وی در دیدار فینال به مصاف زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه می‌رود.



جوان در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داده بود.