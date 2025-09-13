محرومیت بیرانوند در CAS تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ نصیرزاده درباره تعلیق محرومیت علیرضا بیرانوند با نظر دادگاه CAS، اظهار داشت: ما چند استدلال در دادگاه حکمیت ورزش مطرح کردیم. گفتیم وقتی بازیکن را محروم کردهاید، او از تیم ملی ایران هم محروم میشود درحالیکه تیم ملی در فسخ قرارداد بیرانوند هیچ نقشی ندارد و زیان جبران ناپذیری به تیم ملی وارد میشود.
وی افزود: دومین زیان هم متوجه باشگاه تراکتور خواهد شد. به این دلیل که این تیم هم در مسابقات آسیایی شرکت میکند و بیرانوند دروازهبان اصلیشان است. غیبت او در لیگ نخبگان هم به تراکتور آسیب میزند. دادگاه CAS هم استدلالها را پذیرفت.
وکیل علیرضا بیرانوند در دادگاه حکمیت ورزش توضیح داد: این دادگاه در گذشته از فدراسیون فوتبال در ارتباط با تعلیق رأی نظر خواسته بود. فدراسیون هیچ اظهارنظری در این رابطه نداشت و بیطرفی خود را نگه داشت. فقط از رأی خود دفاع کرد اما پرسپولیس اعلام کرد مخالف بازگشت بیرانوند به مسابقات است و دستور موقت را برایش نمیپذیرد. دادگاه CAS هم به ما اطلاع داد این باشگاه هیچ دلیلی برای مخالفت خودش اعلام نکرده است.
نصیرزاده اضافه کرد: به همین دلیل از آنجایی که بیرانوند ممکن است زیان غیرمتعارف شود درخواست دستور موقت را پذیرفتند تا فعلاً به مسابقات بازگردد تا رأی صادر شود. دادگاه داوری ورزش نوشته اگرچه تجدیدنظر خواه شانس زیادی برای موفقیت در پرونده دارد اما ممکن است در هنگام رسیدگی اصلی به پرونده هیأت داوری به نظر دیگری برسد. به همین دلیل به کمیته استیناف ایران دستور داده شد تا بیرانوند را تا زمان تشکیل دادگاه به مسابقات برگرداند.
وی درباره زمان تشکیل دادگاه و قاضیان پرونده در CAS، گفت: تقاضای تک داور کردیم که هم پرسپولیس موافقت کرد و هم فدراسیون فوتبال اما زمان برگزاری دادگاه هنوز مشخص نیست. با این تفاسیر بیرانوند از هفته چهارم مشکلی برای بازی ندارد.
