تیم ملی بدون بیرانوند؛ رئیس فدراسیون جزئیات محرومیت را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت یک هفته از صدور رأی انضباطی علیه علیرضا بیرانوند، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، صبح پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی هیئت فوتبال آذربایجان شرقی، رسماً اعلام کرد که این دروازهبان فعلاً از همراهی با تیم ملی محروم است.
اظهارات تاج به شایعات اخیر درباره محدود بودن محرومیت بیرانوند به رقابتهای باشگاهی پایان داد و تأکید کرد که این حکم شامل بازیهای ملی نیز میشود. پیش از این، برخی منابع خبری ادعا کرده بودند که محرومیت وی تنها در مسابقات لیگ اعمال خواهد شد.
رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به سوالی درباره امکان حضور بیرانوند در تیم ملی، گفت: الان که نه. الان محروم هستند، اما بر اساس قوانین، باید نیمی از دوره محرومیت را بگذرانند.
تاج همچنین اشاره کرد که رأی صادرشده توسط کمیته استیناف فدراسیون ۱۱ صفحه است و جزئیات آن قابل بررسی است. وی در بخشی از صحبتهای خود افزود: در هر رأی ممکن است عدهای منتفع و عدهای متضرر شوند؛ ماهیت رأی همین است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بیرانوند یکی از کلیدیترین بازیکنان تیم ملی ایران در سالهای اخیر بوده و عدم حضور او میتواند چالشهایی برای کی روش، سرمربی تیم ملی، به همراه داشته باشد.
