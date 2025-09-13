  1. استانها
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

گازگرفتگی در چاه گنبدکاووس؛ چهار نفر جان خود را از دست دادند

گنبد- فرمانده انتظامی گنبد از مرگ چهار نفر در پی گازگرفتگی در چاه یکی از مناطق این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادعلی صادقی، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر گازگرفتگی چهار نفر در چاه در یکی از مناطق این شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد، فردی ۲۰ ساله به‌قصد بیرون آوردن یک رأس گوسفند به درون چاه رفته و بیرون نیامده است سپس به ترتیب پدری با دو فرزندش برای کمک و نجات آنان به درون چاه می‌روند که در اثر وجود گاز درون چاه جان می‌دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس گفت: جسد چهار متوفی با کمک نیروهای امدادی از داخل چاه خارج و پس از هماهنگی قضائی به سردخانه منتقل شد.

وی ضمن تأسف از این حادثه دلخراش، ادامه داد: تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.

