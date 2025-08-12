کاهش ۱۲ درصدی نزاع در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فارسی نژاد در سخنانی، اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال سه هزار و ۹۲ مورد معاینه به دلیل نزاع در پزشکی قانونی استان لرستان انجام شده است.

کاهش نزاع در لرستان

وی افزود: از آمار فوق دو هزار و ۱۷۱ نفر مرد و ۹۲۱ نفر زن بوده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان، تصریح کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی سه هزار ۵۲۴ نفر گزارش شده است حدود ۱۲.۲۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

فوت ۴ لرستانی به دلیل برق گرفتگی

فارسی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد چهار نفر در استان لرستان بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست داده‌اند.

وی با استناد به آمار واحد ثبت اطلاعات اداره کل، افزود: در بازه زمانی مذکور، اجساد چهار نفر که به علت برق‌گرفتگی فوت کرده بودند، برای بررسی به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع داده شده‌اند. از این تعداد، دو نفر مرد و دو نفر زن بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اشاره به مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته، تصریح کرد: آمار فوتی‌های ناشی از برق‌گرفتگی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل، تغییری نداشته و ثابت باقی مانده است.

فارسی نژاد ضمن تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در محیط کار و منازل، از شهروندان خواست تا با رعایت اصول فنی در نصب و استفاده از تجهیزات برقی، از بروز چنین حوادث ناگواری پیشگیری کنند.

فوت ۱۳ نفر به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن

وی در ادامه سخنان خود، گفت: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳ نفر در اثر گاز مونوکسید کربن در سطح استان جان خود را از دست داده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان، افزود: از این تعداد، ۱۱ نفر مرد و دو نفر زن بوده‌اند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، هشت نفر شامل چهار مرد و چهار زن بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن فوت کرده بودند.

فارسی نژاد با اشاره به افزایش ۶۲.۵ درصدی این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، بر لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات گاز مونوکسید کربن و رعایت اصول ایمنی به‌ویژه در استفاده از وسایل گازسوز تأکید کرد.

وی تصریح کرد: نصب صحیح دودکش، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، و اطمینان از تهویه مناسب فضاهای بسته از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از مسمومیت با این گاز بی‌بو و بی‌رنگ است.

فوت ۴ نفر به دلیل سوختگی

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش معاینات اجساد ناشی از سوختگی در سه ماهه نخست امسال در استان خبر داد.

فارسی نژاد، افزود: بر اساس اطلاعات واحد آمار اداره کل در سه ماهه نخست امسال معاینه جسد شش نفر فوتی ناشی از سوختگی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان انجام شده است که از این تعداد شش نفر زن بوده است.

وی تصریح کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد معاینات اجساد ناشی از سوختگی سه نفر گزارش شده بود.