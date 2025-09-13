  1. استانها
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

پیش‌بینی برداشت ۱۰۰۰ تن گردو از باغات چالوس

چالوس - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی چالوس از برداشت حدود هزار تن گردو از باغات این شهرستان در سال جاری خبر داد.

علی درزی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سطح زیرکشت باغات گردو در شهرستان چالوس به ۴۰۰ هکتار می‌رسد و بر اساس برآوردها، امسال به‌طور متوسط از هر هکتار ۲.۵ تن محصول برداشت خواهد شد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب منطقه و تلاش باغداران، پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت گردو در مجموع به حدود هزار تن برسد که این امر نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی چالوس با اشاره به کیفیت مطلوب گردوی تولیدی این شهرستان گفت: این محصول می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، نقش مؤثری در رونق بازار و افزایش درآمد باغداران ایفا کند.

درزی‌نیا همچنین به اقدامات حمایتی جهاد کشاورزی از باغداران اشاره و تصریح کرد: تأمین نهال‌های مرغوب، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و ارائه مشاوره‌های فنی از جمله برنامه‌هایی است که برای ارتقای عملکرد باغداران و افزایش کیفیت محصول در دستور کار قرار دارد.

