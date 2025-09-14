  1. بین الملل
«ایهود باراک»: حماس به یک پیروزی بی‌سابقه دست پیدا می‌کند

نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به شکست ناپذیری حماس اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های عبری زبان به نقل از ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی گزارش دادند: عملیات ارابه‌های گیدئون ۲ هرگز باعث نابودی حماس نخواهد شد.

وی اضافه کرد: حماس می‌خواهد ما در باتلاق شهر غزه فرو برویم و این یک پیروزی سیاسی بی سابقه برای حماس است.

باراک تصریح کرد: کسی که به مذاکره کنندگان در پایتخت کشور میانجی حمله می‌کند زندگی اسرا را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: همانطور که ترامپ هم گفته، هر زمان روند دستیابی به توافق پیش می‌رود نتانیاهو علیه یک شخصیت عملیات انجام می‌دهد.

