به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های عبری زبان به نقل از ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی گزارش دادند: عملیات ارابه‌های گیدئون ۲ هرگز باعث نابودی حماس نخواهد شد.

وی اضافه کرد: حماس می‌خواهد ما در باتلاق شهر غزه فرو برویم و این یک پیروزی سیاسی بی سابقه برای حماس است.

باراک تصریح کرد: کسی که به مذاکره کنندگان در پایتخت کشور میانجی حمله می‌کند زندگی اسرا را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: همانطور که ترامپ هم گفته، هر زمان روند دستیابی به توافق پیش می‌رود نتانیاهو علیه یک شخصیت عملیات انجام می‌دهد.