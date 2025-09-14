به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم گزارش داد که یمنیها مانعی بر سر راه تحقق توافقنامههای عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی به شمار میروند.
در ادامه این گزارش آمده است، آنها کنترل یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان را در دست دارند.
پیش از این نیز آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی با اعتراف به قدرت یمن در به چالش کشیدن این رژیم گفت، باید از تمام توان سرویس جاسوسی موساد علیه یمن استفاده کرد.
این سخنان لیبرمن بعد از آن مطرح شد که یمن یک حمله پهپادی گسترده علیه اراضی اشغالی از جمله فرودگاه رامون انجام داد.
